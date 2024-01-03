Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії, щоб зробити свій внесок у навчання українських пілотів.
Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам, передає Reuters.
За його словами, Норвегія вже направила в Данію 10 інструкторів для допомоги в навчанні українських пілотів. Норвезькі військово-повітряні сили замінили свої власні F-16 новими F-35.
Нагадаємо, у Великій Британії базову підготовку до польотів на F-16 пройшла перша група українських пілотів. Ці шість пілотів зараз навчається керувати винищувачами у Данії.
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Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії, щоб зробити свій внесок у навчання українських пілотів.
Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам, передає Reuters.
За його словами, Норвегія вже направила в Данію 10 інструкторів для допомоги в навчанні українських пілотів. Норвезькі військово-повітряні сили замінили свої власні F-16 новими F-35.
Нагадаємо, у Великій Британії базову підготовку до польотів на F-16 пройшла перша група українських пілотів. Ці шість пілотів зараз навчається керувати винищувачами у Данії.