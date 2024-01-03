У 2023 році українці задонатили найбільшим фондам України 15,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє видання «Бабель».

У матеріалі зазначено, що йдеться про фонди:

«Повернись живим» (4,5 млрд гривень станом на 30 грудня);

Фонд Сергія Притули (1,99 млрд гривень у період з січня по листопад 2023 року);

Платформа United24 (9,2 млрд гривень станом на 27 грудня).

За словами журналістів, за ці гроші фонди забезпечували Сили оборони України дронами, транспортом, медичним обладнанням, оптикою, а також зв'язком. Рекордним місяцем виявився червень 2023 року, оскільки фондам вдалося зібрати 2,4 мільярди гривень.

Видання пише, що фонди змогли реалізувати безліч великих проектів. Наприклад, фонд «Повернись живим» зібрав 733 мільйони гривень на проєкти «Довгі РУКи ТрО» та «Око за Око 2». Фонд зміг купити 486 мінометів калібру 120-мм і 82-мм, 100 гранатометів і 200 кулеметів для бригад ТрО.

Повідомляється, що Фонд Сергія Притулку купив 101 далекобійний БПЛА «Морок», тисячі FPV-дронів, протимінні трали і десятки одиниць бронетехніки. Крім того, платформа United24 збирала на відновлення, гуманітарну допомогу, розмінування і тисячі FPV-дронів.

Однак, як зазначили журналісти, у 2023 році три фонди зібрали приблизно на 2,5 мільярди гривень менше, ніж у 2022 році. Так, збори Фонду Притули впали майже вдвічі, а у «Повернись живим» скоротилися на 20%.

Видання пише, що показники зросли тільки у платформи United24. Так, у 2023 році вона зібрала на 600 мільйонів гривень більше.

Раніше повідомлялось про те, що благодійний фонд savED разом з книгарнею Readeat зібрали 340 тисяч гривень на придбання книжок для бібліотек Миколаївської області.