Міністр закордонних справ Японії Камікава Йоко під час свого візиту в Україну оголосила про намір її країни внести приблизно 37 мільйонів доларів до Трастового фонду НАТО, щоб забезпечити Україну системами виявлення дронів.

Про це повідомляє японська газета Yomiuri Shimbun.

Камікава Йоко зустрілася в Києві з українським колегою Дмитром Кулебою, який подякував Японії за її внесок у допомогу Україні, коли вона головувала у «Великій сімці» (G7) минулого року.

Камікава Йоко також оголосила про надання пʼяти мобільних газотурбінних генераторів і семи трансформаторів як зимової підтримки України. Ще міністр висловила ідею підтримати українські освіти, охорони здоровʼя, будівництво прихистків для жінок і дітей.

У Токіо 19 лютого пройде японсько-українська конференція сприяння економічній відбудові, на якій Камікава Йоко хоче почути про конкретні потреби в підтримці відновлення та реконструкції в Україні.

Нагадаємо, з квітня 2024 року Японія запускає нову програму підтримки українських біженців, спрямовану на адаптацію українців у країні, зокрема через вивчення мови та культури.