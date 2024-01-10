Протягом 2023 року платники податків Миколаївської області поповнили державний бюджет на 7,6 мільярдів гривень, що на 1,6 мільярда більше ніж у 2022 році.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби у Миколаївській області, пишуть «НикВести».

Загалом, протягом року до бюджетів усіх рівнів вдалося мобілізувати 19,3 мільярда гривень податків та зборів, що на 1,9 мільярда більша ніж у попередньому році.

«За словами очільника податкової служби Миколаївщини, традиційно, найбільшу питому вагу у структурі сплати до державного бюджету займає податок на доходи фізичних осіб та податок на додану вартість. Зокрема, суб’єкти господарювання регіону сплатили 4,1 млрд грн ПДФО та понад 1,9 мільярдів гривень податку на додану вартість», — йдеться в повідомленні.

Також за словами виконуючого обовʼязки начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Романа Корнєва, у 2023 році ДПС Миколаївщини проведено роботу щодо вдосконалення електронних сервісів для покращення обслуговування платників податків.

«Заходи дозволили податківцям досить швидко та якісно опрацьовувати подану від суб’єктів господарювання звітність, а платникам — мінімізувати спілкування з податковою службою особливо під час повітряних тривог», — повідомили в податковій.

Нагадаємо, жителі Миколаївської області можуть повернути частину сплаченого протягом року податку у вигляді податкової знижки від держави.