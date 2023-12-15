Ольга Купчишина

Жителі Миколаївської області можуть повернути частину сплаченого протягом року податку у вигляді податкової знижки від держави.

Про це розповіла заступниця начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Ольга Купчишина.

Головне управління ДПС у Миколаївській області нагадує, що рухається до завершення кампанія декларування - 2023.

Ольга Купчишина зазначила, що одним із основних завдань декларування є не тільки сплата податку до бюджету, а і повернення платниками податків частини сум сплаченого з їх заробітної плати податку упродовж звітного року.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, —документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку —резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів —фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених Податковим кодексом України (далі – Кодекс).

Право на податкову знижку мають лише фізичні особи, які отримують офіційно заробітну плату, та з якої було утримано належні суми податку з доходів фізичних осіб.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги). Копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Кодексом. У разі, якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документа.

Варто пам’ятати, що існують обмеження щодо податкової знижки, а саме сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункт 164.6 статті 164 Податкового кодексу України.

Податківиця повідомила, що перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки за 2022 рік визначено пунктом 166.3 статті 166 Кодексу. Зокрема це:

частина суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом;

пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;

сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості навчання платником податку та/або членом його сім’ї першого ступеня споріднення;

сума витрат на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій);

сума витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій та оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини ;

сума коштів, сплачених у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу;

сума витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом;

сума коштів у вигляді орендної плати (для внутрішньо переміщених осіб);

сума на лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19;

сума витрат на придбання акцій (інших корпоративних прав), емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті.

Станом на 1 грудня своїм правом на застосування податкової знижки вже скористалися 919 громадян, якими задекларовано до повернення понад 3,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Наразі з бюджету вже повернуто понад 2,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

Як зазначила посадовиця, найчастіше платники звертаються до контролюючого органу за отриманням податкової знижки на навчання.

Також Ольга Купчишина звернула увагу, що платники, які мають право скористатися правом на податкову знижку, подають декларацію за 2022 рік до 31.12.2023, якщо за будь-яких обставин громадяни не скористалися правом на податкову знижку, наступного року вони втрачають таку можливість. Граничний термін подання податкової декларації для реалізації права на податкову знижку за 2022 рік – 31 грудня 2023 року. Сума до повернення платнику податку зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Подати декларацію можна дистанційно, не відвідуючи податкову інспекцію, за допомогою електронних сервісів ДПС, зокрема через «Електронний кабінет платника податків» та мобільний застосунок «Моя податкова». Подання декларації засобами електронного зв’язку надає можливість значно мінімізувати помилки при заповненні декларації, а також економить час та надає можливість уникнути черг. Для роботи в електронних сервісах платнику достатньо лише мати кваліфікований електронний підпис, який можна отримати у будь-якого надавача електронних довірчих послуг.

Нагадаємо, спільними зусиллями платників податків та податківців Миколаївщини у січні-листопаді 2023 року до бюджетів усіх рівнів було забезпечено понад 17 мільярдів гривень податків і зборів.