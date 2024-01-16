Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк. Фото – Нацрада

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк вимагає від влади відреагувати на системний тиск, який чиниться на українських журналістів.

Про це повідомив ІМІ.

Таку заяву вона зробила у відповідь на атаки, яким протягом двох останніх днів були піддані медійники: cьогодні — представники команди проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info, днями - засновник і редактор «Наших Грошей» Юрій Ніколов.

«Якщо сьогодні до вечора не буде жорсткої реакції влади на системний тиск на журналістів, буде дуже і дуже погано для України як для демократичної держави. Вчора – атака на розслідувача NGL Юрія Ніколова, сьогодні – на Bihus.Info. До того був системний тиск на «Детектор медіа» і Севгіль Мусаєву, «Бабель» та інші медіа», - сказала директорка ІМІ.

За її словами, таке цілеспрямоване полювання на медіа, прихований запис відео та стеження не є припустимі в демократичній країні.

«І мені дуже шкода спостерігати приклади, які нагадують часи Януковича. І яким у 2024 році точно не місце», – зазначила директорка ІМІ.

Нагадаємо, керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що невідомі прослуховували, а також стежили за колективом видання декілька місяців підряд.

Таку заяву він зробив, коментуючи відео, на якому працівники видання вживали наркотики на корпоративі в заміському будинку.

На відео присутній також запис телефонних розмов журналістів, під час яких вони домовляються привезти ці речовини. Тепер на редакцію чекають кадрові чистки.

Варто зазначити, що останнє розслідування проєкту Bihus.Info, яке 15 січня зʼявилося на YouTube-каналі проєкту, стосувалося Офісу президента та Кабінету міністрів.

Журналісти розповіли про те, що компанія «Медіатека», яка належить народному депутату від фракції «Слуга Народу» Олександру Маріковському, за бюджетні кошти готує медіазвіти для ОП та уряду. У цих звітах проаналізовані згадки про топчиновників у медіа.

Нагадаємо, що 15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив про залякування. До його квартири 14 січня намагалися потрапити невідомі: вони налякали його матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами «ухилянт» і «зрадник».