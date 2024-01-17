У середу, 17 січня, українська протиповітряна оборона (ППО) збила два російських дрони на південному напрямку.
Про це повідомило повітряне командування «Південь».
Зазначається, що на Херсонщині був збитий російський розвідувальний БпЛА, на Миколаївщині – російський дрон-камікадзе «Ланцет».
Нагадаємо, в ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35 ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.
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У середу, 17 січня, українська протиповітряна оборона (ППО) збила два російських дрони на південному напрямку.
Про це повідомило повітряне командування «Південь».
Зазначається, що на Херсонщині був збитий російський розвідувальний БпЛА, на Миколаївщині – російський дрон-камікадзе «Ланцет».
Нагадаємо, в ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35 ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.