Фото: президент США Джо Байден (facebook com POTUS)

Президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Імміграційна угода, яку розробляють у Сенаті, обмежить можливість мігрантів шукати притулку на південному кордоні.

«Поступка Білого дому, за словами деяких прогресивних людей, показує, що лівосторонній зсув президента Байдена щодо імміграції став переломом у його довгій політичній кар’єрі», — йдеться у джерелі.

Видання зазначає, що угода, яка прийде в обмін на нову військову допомогу для України та Ізраїлю, вже стикнулася з великими труднощами на Капітолійському пагорбі, оскільки республіканці Палати представників висувають все жорсткіші вимоги.

Як повідомляє WSJ, поступки Байдена свідчать не лише про прагнення забезпечити допомогу Україні, але і його рейтингом серед американців.

Видання із посиланням на опитування CBS News зазначає: 68% громадян сказали, що не схвалюють його міграційної політики, а також 63% хочуть, щоби президент посилив її.

Упродовж своєї 50-річної політичної кар’єри, яка часто зосереджувалася на зовнішньополітичних пріоритетах, Байден рідко брався за складне питання імміграційної політики. А коли він це робив, то зазвичай підтримував помірковану позицію.

Впродовж його головування адміністрація намагалася приборкати зростання кількості мігрантів на південному кордоні. Проте республіканці взялися за це питання, і, як очікується, двопартійна угода може припинити дискусії.

Нагадаємо, США мають намір зміцнити співпрацю з оборонно-промисловими базами України. Штати надали Україні технічні дані для початку місцевого виробництва деяких проектів засобів ППО FrankenSAM, спрямованих на модернізацію застарілих систем протиповітряної оборони України шляхом інтеграції певних західних боєприпасів.

Також уряд США до кінця цього року поставить Збройним силам України пакет військової допомоги, до якого увійде партія комплексів протидії безпілотникам Vampire.