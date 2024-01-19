Президент Володимир Зеленський, фото з Instagram Тетяни Домбровської

На аукціоні розіграють підписану президентом Володимиром Зеленським боксерську рукавицю. Виручені кошти підуть на відбудову спортшколи у Миколаєві.

Фото, на якому лідер країни підписує рукавицю, розмістила віце-президент Федерації боксу Миколаївської області Тетяна Домбровська в Instagram.

Як відомо, 20 січня Україна прийме перший за понад два роки чемпіонський бій у боксі.

Головним лотом благодійного аукціону стане саме рукавиця з автографом президента.

«Велика подяка Президенту України за підтримку. Яскраві враження, незабутні емоції та благодійний збір 5 000 000 грн для відновлення СДЮСШОР 2 у Миколаєві!», — повідомила Тетяна Домбровська.

5 мільйонів гривень будуть спрямованы на відновлення миколаївської спортивної школи, яка була пошкоджена внаслідок російського обстрілу на початку повномасштабної війни.

Зруйнована росіянами спортшкола у Миколаєві, фото - instagram.com/spartabox Зруйнована росіянами спортшкола у Миколаєві, фото - instagram.com/spartabox Зруйнована росіянами спортшкола у Миколаєві, фото - instagram.com/spartabox

Як повідомило видання «Sportarena», таку ініціативу підтримали відомі українські боксери, зокрема вихованець миколаївської спортивної школи, один із найсильніших українських боксерів, уродженець Миколаєва Сергій Дерев’янченко.

«Спорт дав мені багато. Особливо той час, коли я займався боксом у дитячій спортивній школі Миколаєва. Наразі ця школа зруйнована ворожою російською ракетою. Ми проводимо збір коштів на відновлення школи та укриття. Прошу приєднатися всіх, хто має можливість», — сказав він.

Миколаївський боксер Сергій Дерев'янченко

Двоє колишніх чемпіонів світу — Юрій Нужненко, колишній володар титулу WBA, і Олександр Гвоздик, який раніше тримав пояс WBC, також підтримали Сергія Дерев’янченка.

«Прошу підтримати благодійну ініціативу. 20 січня під час вечора боксу у Києві пройде благодійний аукціон, виручені кошти підуть на відновлення спортивної школи у Миколаєві, яка була зруйнована внаслідок обстрілу російською армією. Разом ми сила», — зазначив Олександр Гвоздик.

Колишній чемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик

«Хочеш допомогти нам зібрати кошти на відновлення СДЮСШОР №2 у Миколаєві. Просто відскануй цей код!», — написали організатори благодійного вечору боксу на своїй сторінці в Instagram.

Крім того під час благодійного вечору боксу організатори збиратимуть кошти для воєнізованого підрозділу патрульної поліції імені Нестора Махна та Ударної роти БПАК «Бойові Хрущі». Для цього проведуть благодійний аукціон, на який виставлять лоти на військову та боксерську тематику. У тому числі ексклюзивна боксерська прикраса з білого золота та діамантами, виготовлена відомим українським ювеліром В’ячеславом Бульковським.

Також окрім головного бою на благодійному вечорі боксу змагатимуться 6 професійних пар зіркових боксерів, зокрема Назрі Рагімов, Тарас Бондарчук, Олександр Івков, Владислав Танцюра, Алі Дагли. Під час вечора боксу заплановані виступи відомих артистів: Козака Сіромахи, Світлани Тарабарової та Олени Омаргалієвої.

Вечір боксу буде транслюватися безкоштовно на платформі MEGOGO. Квитки можна придбати за посиланням.

Нагадаємо, з 24 по 26 листопада у Миколаєві пройшов Всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді, памʼяті заслуженого тренера України Олега Григорʼєва.

Раніше миколаївський боксер Ельмір Набієв став срібним призером Міжнародного турніру імені Фелікса Стамма в Польщі. Також Ельмір Набієв став чемпіоном України серед еліти з боксу.