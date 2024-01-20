33-річний житель Закарпатської області, за даним слідства, організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України та залучив у спільники місцевих чоловіків. Угруповання допомагало перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Про це повідомили у Національній поліції України.

За інформацією правоохоронців, кожен із фігурантів виконував окреме завдання у забезпеченні функціонування «коридору» до європейських країн.

Для уникнення блокпостів на прикордонних ділянках організатор схеми саджав ухилянтів на потяг, який прямував до визначеного населеного пункту за кілька кілометрів від українсько-румунського кордону.

На місці на чоловіків уже чекав інший учасник угруповання, завданням якого було довезти клієнтів до лінії державного кордону, пояснюють у поліції.

17 січня правоохоронці затримали одного з учасників злочинної групи під час спроби переправити двох громадян до Румунії в обхід пункту пропуску.

Ще одного фігуранта правоохоронці затримали за місцем його проживання, де, серед іншого, виявили 7 тисяч доларів, які зловмисник отримав від ухилянтів за організацію виїзду.

Організатора незаконного каналу переправлення та його посібника, який виконував роль таксиста, затримали правоохоронці. Їм повідомили про підозру. Незабаром суд має обрати фігурантам запобіжні заходи.

За незаконне переправлення людей через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України) фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 3 років, з конфіскацією майна.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють інших людей, які можуть бути причетними до схеми.

Нагадаємо, житель Миколаївської області намагався дати прикордонникам 2 тисячі доларів хабара, щоб незаконно виїхати до Молдови.