Житель Миколаївської області намагався дати прикордонникам 2 тисячі доларів хабара, щоб незаконно виїхати до Молдови.

Подія сталася 17 січня на автомобільному пункті пропуску «Сокиряни», повідомили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники Чернівецького загону затримали 38-річного чоловіка і передали співробітникам Національної поліції.

«Чоловік знав, що належить до категорії осіб, яким на даний час виїзд з України обмежено, тому запропонував «винагороду». Прикордонний наряд від хабара відмовився та попередив громадянина про кримінальну відповідальність за вчинені дії», – повідомили деталі прикордонники.

Тепер чоловіку доведеться нести відповідальність за статтею 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Нагадаємо, миколаївець за гроші вносив військовозобов’язаних чоловіків до бази військової адміністрації, як волонтерів, щоб ті могли втекти за кордон.