Верховний суд Італії постановив, що фашистські вітання є законними на мітингах, якщо вони не загрожують громадському порядку або не становлять ризиків відродження забороненої в країні фашистської партії.
CNN пише, що кілька членів опозиційних партій Італії та лідери єврейської громади розкритикували рішення і планують оскаржувати його.
Рішення ухвалили майже через два тижні після того, як понад 150 чоловіків у центрі Риму виконували фашистське вітання, яке іноді називають «римським вітанням». Вони зробили це в пам’ять про вбивство 7 січня 1978 року двох членів ультраправої молодіжної групи.
Утім, CNN пише, що рішення Верховного суду Італії не пов’язане з нещодавнім мітингом 7 січня.
У своєму рішенні суд призначив другий апеляційний розгляд у справі восьми чоловіків, засуджених за «вітання» в Мілані у 2016 році. Чоловіки присвятили це вбивству в 1975 році бойовика, який належав до неофашистського руху CasaPound. Після першої апеляції вирок залишили в силі.
«Рішення касаційного суду встановлює, що «римське вітання» не є злочином, якщо немає конкретної небезпеки реконструкції фашистської партії, як це передбачено статтею 5 закону Шельба, або немає конкретних цілей расової дискримінації та насильства», — сказав адвокат двох підсудних Доменіко Ді Тулліо.
Нагадаємо, Кабінет міністрів Італії ухвалив постанову, яка дозволяє надавати військову допомогу Україні до кінця 2024 року.
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Верховний суд Італії постановив, що фашистські вітання є законними на мітингах, якщо вони не загрожують громадському порядку або не становлять ризиків відродження забороненої в країні фашистської партії.
CNN пише, що кілька членів опозиційних партій Італії та лідери єврейської громади розкритикували рішення і планують оскаржувати його.
Рішення ухвалили майже через два тижні після того, як понад 150 чоловіків у центрі Риму виконували фашистське вітання, яке іноді називають «римським вітанням». Вони зробили це в пам’ять про вбивство 7 січня 1978 року двох членів ультраправої молодіжної групи.
Утім, CNN пише, що рішення Верховного суду Італії не пов’язане з нещодавнім мітингом 7 січня.
У своєму рішенні суд призначив другий апеляційний розгляд у справі восьми чоловіків, засуджених за «вітання» в Мілані у 2016 році. Чоловіки присвятили це вбивству в 1975 році бойовика, який належав до неофашистського руху CasaPound. Після першої апеляції вирок залишили в силі.
«Рішення касаційного суду встановлює, що «римське вітання» не є злочином, якщо немає конкретної небезпеки реконструкції фашистської партії, як це передбачено статтею 5 закону Шельба, або немає конкретних цілей расової дискримінації та насильства», — сказав адвокат двох підсудних Доменіко Ді Тулліо.
Нагадаємо, Кабінет міністрів Італії ухвалив постанову, яка дозволяє надавати військову допомогу Україні до кінця 2024 року.