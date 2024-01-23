Олена Наумова. Фото: Мост

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня виховательку дитячого садочка в Херсоні та блогерку Олену Наумову.

Відповідний указ №16/2024 глава держави підписав 22 січня, передає ІМІ.

Згідно з указом, Олену Наумову нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня за визначні заслуги у зміцненні української державності, виявлену мужність і самовідданість під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійних обов'язків.

Олена Наумова працює вихователькою у дошкільному закладі №41 у Херсоні. Під час окупації міста вона активно створювала відеоролики для платформи TikTok, де ділилася історіями про життя у Херсоні під окупацією та висловлювала підтримку Україні.

У серпні 2022 року Олену Наумову було викрадено російськими військовими з її власного будинку в Херсоні. 6 вересня її звільнили, змушивши зняти відео з вибаченнями перед Російською Федерацією.

Улітку 2023 року в Одесі розпочався судовий процес у справі про викрадення російськими окупантами виховательки дитсадка та блогерки з Херсона Олени Наумової, яку 11 днів утримували в підвалі за її проукраїнську позицію.

Нагадаємо, Україна повернула 387 викрадених Росією дітей.