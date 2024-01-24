Шведський бренд одягу й косметики H&M відкликав свою рекламу шкільної форми після того, як вона спричинила гостру критику в соцмережах — бренд звинуватили в сексуалізації дітей.

Про це пише BBC.

Скандальну рекламу показували в Австралії. На світлині були зображені дві дівчинки в шкільних сукнях, а в гаслі зазначалося: «Змусьте їх обернутися в H&M’s Back to School». Після того як рекламу назвали «огидною» й «мерзенною», бренд відкликав її та перепросив.

«Ми видалили цю рекламу. Нам дуже шкода, що вона могла когось образити. Надалі ми переглянемо наш підхід до представлення рекламних кампаній», — заявили в H&M.

Засновниця й виконавча директорка компанії Mumsnet Джастін Робертс сказала, що таку рекламу «взагалі не слід було створювати».

«Ми вже давно стурбовані тим, що сексуалізована культура проникає в життя дітей, тож 2010 року ми запустили кампанію «Нехай дівчатка будуть дівчатками». Прикро бачити, що через 14 років роздрібні торговці все ще створюють неприйнятну рекламу, яка сексуалізує молодих дівчат. Ми раді, що H&M визнав свою помилку й прибрав рекламу, але її взагалі не слід було створювати», — сказала Робертс.

Кампанія закликала роздрібних продавців взяти на себе зобов’язання не продавати товари, які наголошують або експлуатують дитячу сексуальність.

Нагадаємо, на Миколаївщині зареєстрували 5 випадків сексуального насильства, скоєного російськими військовими.