В Україні станом на 11 серпня 2023 року від початку повномасштабної війни зафіксовано 225 випадків сексуального насильства, скоєного російськими військовими злочинцями. П’ять з них — у Миколаївській області.

Про це Укрінформу повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними Офісу генпрокурора, щодо чоловіків скоєно 79 таких злочинів, щодо жінок — 146, щодо неповнолітніх — 13 (12 дівчат та 1 хлопець). Розкрито 64 факти злочинів.

Найбільшу кількість випадків сексуального насильства зафіксовано в Херсонській області — 68, у Київській — 52, у Донецькій — 55, у Харківській — 20, у Запорізькій — 15, у Чернігівській — 5, в Луганській — 3, у Миколаївській — 5, у Сумській області — 2.

Серед цих злочинів — зґвалтування, каліцтво або насильство над статевими органами, примусове оголення, погрози та спроби зґвалтування, примус дивитися на сексуальні знущання з близьких осіб.

Наагадаємо, раніше Нацполіція створила спецгрупу із документування сексуальних злочинів росіян на Миколаївщині.