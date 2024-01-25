Найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі 22 січня.
Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані Центрального банку Росії. З цього моменту банк припинив акредитацію своїх відділень у країні. З початку 2024 це вже третє представництво іноземного банку, що закрилося в Росії. Загальна їх кількість у країні зменшилася до 23.
На початок 2022 року у реєстрі акредитованих представництв налічувалося 37 іноземних кредитних організацій. З початком війни в Україні вони почали закриватися: дев’ять у 2022 році, три у 2023 році та ще три з початку 2024 року. За цей час було відкрито одне нове представництво — киргизького «Аїл банку».
Представництва іноземних банків Росії н мають права проводити банківські операції, включаючи відкриття рахунків, залучення коштів клієнтів, здійснення переказів і валютних операцій. Вони діють як відокремлені підрозділи, які мають інтереси кредитної організації, але є самостійними юридичними особами.
Скорочення обсягу бізнесу західних банків Росії пов’язані з санкціями, відпливом іноземного бізнесу та скороченням товарообігу. Дані Raiffeisenbank International, представлені Bloomberg, свідчать, що до кінця 2023 року активи іноземних кредитних організацій у Росії скоротилися до 66 мільярдів доларів. Це вдвічі менше, ніж у 2021 році (119 мільярдів доларів) і майже вчетверо менше, ніж у 2012 році (239 мільярдів доларів).
Поточний рівень бізнесу західних банків у Росії порівнюється з кінцем 1980-х, коли їхні активи оцінювалися в 40 мільярдів доларів, і періодом пізнього СРСР, коли вони становили 10 мільярдів доларів. Частка чотирьох найбільших західних банків на російському ринку до третього кварталу 2023 скоротилася з 3 до 1%.
Раніше повідомлялося, що турецькі банки розривають співпрацю з російськими через санкції США.
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Найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі 22 січня.
Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані Центрального банку Росії. З цього моменту банк припинив акредитацію своїх відділень у країні. З початку 2024 це вже третє представництво іноземного банку, що закрилося в Росії. Загальна їх кількість у країні зменшилася до 23.
На початок 2022 року у реєстрі акредитованих представництв налічувалося 37 іноземних кредитних організацій. З початком війни в Україні вони почали закриватися: дев’ять у 2022 році, три у 2023 році та ще три з початку 2024 року. За цей час було відкрито одне нове представництво — киргизького «Аїл банку».
Представництва іноземних банків Росії н мають права проводити банківські операції, включаючи відкриття рахунків, залучення коштів клієнтів, здійснення переказів і валютних операцій. Вони діють як відокремлені підрозділи, які мають інтереси кредитної організації, але є самостійними юридичними особами.
Скорочення обсягу бізнесу західних банків Росії пов’язані з санкціями, відпливом іноземного бізнесу та скороченням товарообігу. Дані Raiffeisenbank International, представлені Bloomberg, свідчать, що до кінця 2023 року активи іноземних кредитних організацій у Росії скоротилися до 66 мільярдів доларів. Це вдвічі менше, ніж у 2021 році (119 мільярдів доларів) і майже вчетверо менше, ніж у 2012 році (239 мільярдів доларів).
Поточний рівень бізнесу західних банків у Росії порівнюється з кінцем 1980-х, коли їхні активи оцінювалися в 40 мільярдів доларів, і періодом пізнього СРСР, коли вони становили 10 мільярдів доларів. Частка чотирьох найбільших західних банків на російському ринку до третього кварталу 2023 скоротилася з 3 до 1%.
Раніше повідомлялося, що турецькі банки розривають співпрацю з російськими через санкції США.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|