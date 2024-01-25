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Міністерству оборони України повернули 1,5 мільярда гривень після розірвання збиткового контракту зі спецекспортером на придбання партії артилерійських снарядів для ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«Грошові кошти в сумі 35 мільйонів євро, що в еквіваленті становить майже 1,5 мільярда гривень, вже повернуто компанією-нерезидентом на рахунки Міністерства оборони України», — зазначено у повідомленні.

Йдеться про договір, який у грудні 2022 року підписав підозрюваний — керівник одного з Головних управлінь Міноборони. Він уклав додаткову угоду до державного контракту з компанією-посередником на поставку артснарядів за завищеними цінами, розуміючи недоцільність та економічну необґрунтованість умов цієї угоди, зазначили у Генпрокуратурі.

Також чиновник, за даними слідства, організував перерахування з рахунків Міністерства оборони України коштів, які в кінцевому результаті були перераховані на рахунки іноземної компанії.

Підозрюваному інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (частина 2 статті 114-1 КК України). Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, директору столичного підприємства повідомили про підозру у поставках неякісної форми для військових.