Міністерству оборони України повернули 1,5 мільярда гривень після розірвання збиткового контракту зі спецекспортером на придбання партії артилерійських снарядів для ЗСУ.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
«Грошові кошти в сумі 35 мільйонів євро, що в еквіваленті становить майже 1,5 мільярда гривень, вже повернуто компанією-нерезидентом на рахунки Міністерства оборони України», — зазначено у повідомленні.
Йдеться про договір, який у грудні 2022 року підписав підозрюваний — керівник одного з Головних управлінь Міноборони. Він уклав додаткову угоду до державного контракту з компанією-посередником на поставку артснарядів за завищеними цінами, розуміючи недоцільність та економічну необґрунтованість умов цієї угоди, зазначили у Генпрокуратурі.
Також чиновник, за даними слідства, організував перерахування з рахунків Міністерства оборони України коштів, які в кінцевому результаті були перераховані на рахунки іноземної компанії.
Підозрюваному інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (частина 2 статті 114-1 КК України). Наразі він перебуває під вартою.
Нагадаємо, директору столичного підприємства повідомили про підозру у поставках неякісної форми для військових.
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Міністерству оборони України повернули 1,5 мільярда гривень після розірвання збиткового контракту зі спецекспортером на придбання партії артилерійських снарядів для ЗСУ.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
«Грошові кошти в сумі 35 мільйонів євро, що в еквіваленті становить майже 1,5 мільярда гривень, вже повернуто компанією-нерезидентом на рахунки Міністерства оборони України», — зазначено у повідомленні.
Йдеться про договір, який у грудні 2022 року підписав підозрюваний — керівник одного з Головних управлінь Міноборони. Він уклав додаткову угоду до державного контракту з компанією-посередником на поставку артснарядів за завищеними цінами, розуміючи недоцільність та економічну необґрунтованість умов цієї угоди, зазначили у Генпрокуратурі.
Також чиновник, за даними слідства, організував перерахування з рахунків Міністерства оборони України коштів, які в кінцевому результаті були перераховані на рахунки іноземної компанії.
Підозрюваному інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (частина 2 статті 114-1 КК України). Наразі він перебуває під вартою.
Нагадаємо, директору столичного підприємства повідомили про підозру у поставках неякісної форми для військових.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|