Оголошення підозри. Фото: Нацполіція

Директору столичного підприємства повідомили про підозру у поставках неякісної форми для військових.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Там зазначили, що поставлена форма не відповідала технічним вимогам, тож не могла використовуватись за своїм цільовим призначенням.

За даними слідства, між однією з київських військових частин та підприємством був укладений договір на закупівлю 3 тисяч одиниць військового одягу. Підрядник мав забезпечити військових форменим одягом на загальну суму понад 25 мільйонів гривень. Усі розрахунки були проведені вчасно та в повному обсязі, проте в подальшому встановлено, що форма не може використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Під час проведення експертиз виявлено, що отриманий формений одяг не відповідає технічним умовам Міністерства оборони України.

«В результаті оборудки було завдано збитків на понад 25 мільйонів гривень. У ході проведених обшуків правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправні дії фігуранта: договір, видаткові накладні, статут, зразки підписів тощо», — зазначили в поліції.

Наразі директору підприємства повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для збору доказової бази для притягнення усіх фігурантів, що могли бути причетні до корупційної схеми, до відповідальності.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Справа бізнесмена Гринкевича

Як відомо, ДБР наразі розслідує справу про оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. У межах цієї справи слідчі встановили, що компанії бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярди гривень. Але низку контрактів виконала не повністю, а замовлення виконували підприємства без належних потужностей. За даними слідства, це призвело до зриву постачання та збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 мільярдів гривень.

Підприємець намагався викрутитись з ситуації. За інформацією правоохоронних органів, він хотів передати 19 мільйонів гривень хабаря, або 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Однак працівники ДБР затримали львівського бізнесмена.

9 січня стало відомо, що Міністерство оборони України розриває укладені угоди з компаніями львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Пізніше стало відомо, що в Міноборони все ж не розірвали один договір, укладений з компаніями Ігоря Гринкевича. Мова про договір на постачання харчування для військових Миколаївської та Херсонської областей.

11 січня суд арештував майно сімʼї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

18 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід 3 із 5 фігурантів справи.

Також відомо, що дружина бізнесмена Світлана Гринкевич є власницею двох квартир у Києві та земельної ділянки у Львівській області. Також у березні 2023 року вона придбала мотельний комплекс.

Журналісти Високого замку повідомляють, що жінка викладачка з маркетингу в НУ «Львівська політехніка». Ректор університету заявив, що вона подала заяву на відпустку за власний рахунок через сімейні обставини. Керівництво навчального закладу відмовилося коментувати ситуацію.

Журналісти видання «Наші гроші» повідомили восени 2023 року про плани побудувати Центр безпеки громадян у селі Новий Кропивник на Львівщині. Управління капітального будівництва Львівської області замовило будівництво Центру в ТОВ «Будівельний альянс Монтажпроект» за 33 мільйони гривень. Журналісти-розслідувачі встановили, що вартість деяких будівельних матеріалів перевищує ринкові ціни, а директором цього ТОВ є син затриманого підприємця Роман Гринкевич.

Також у мережі з'явилися твердження, що Роман Гринкевич інвестує великі суми грошей в кар'єру майбутньої дружини художниці Соні Морозюк та подарунки для неї, що, ймовірно, можуть бути пов'язані з коштами його батька. На тлі скандалу Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України повідомив про закриття виставкового проєкту Соні Морозюк «Мазня».

22 січня Романа Гринкевича, сина бізнесмена Ігоря Гринкевича, затримали в Одесі. Він є підозрюваним у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ на 1 мільярд гривень.