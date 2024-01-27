Зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.
Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Окрім загиблого чоловіка, ще одна людина госпіталізована. Медики продовжують обстежувати постраждалого.
За даними ОВА, протягом минулої доби росіяни здійснили 85 обстрілів Херсонщини, випустивши 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та безпілотників. По місту Херсон спрямували 32 снаряди.
Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад у Херсоні. Минулої доби через російську агресію 1 людина зазнала поранень.
Нагадаємо, 25 січня російська армія обстріляла дитячий садок та торговий центр в Херсоні.
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Зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.
Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Окрім загиблого чоловіка, ще одна людина госпіталізована. Медики продовжують обстежувати постраждалого.
За даними ОВА, протягом минулої доби росіяни здійснили 85 обстрілів Херсонщини, випустивши 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та безпілотників. По місту Херсон спрямували 32 снаряди.
Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад у Херсоні. Минулої доби через російську агресію 1 людина зазнала поранень.
Нагадаємо, 25 січня російська армія обстріляла дитячий садок та торговий центр в Херсоні.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|