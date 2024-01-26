У четвер, 25 січня, російська армія обстріляла дитячий садок та торговий центр в Херсоні. Загалом російська армія за добу випустила по місту 26 снарядів.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Крім того, окупанти завдали удару по житловим кварталам в населених пунктах області та обстріляв стільникову вежу в Бериславському районі.
«За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 350 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА», — написав Олександр Прокудін.
Внаслідок російського обстрілу на Херсонщині загинула людина, ще одна дістала поранення.
Нагадаємо, 25 січня, сили ППО знищили в Миколаївській області ворожу керовану авіаційну ракету Х-59 випущену російським винищувачем Су-34. Також зафіксовано ворожий обстріл акваторії Очаківської громади.
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У четвер, 25 січня, російська армія обстріляла дитячий садок та торговий центр в Херсоні. Загалом російська армія за добу випустила по місту 26 снарядів.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Крім того, окупанти завдали удару по житловим кварталам в населених пунктах області та обстріляв стільникову вежу в Бериславському районі.
«За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 350 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА», — написав Олександр Прокудін.
Внаслідок російського обстрілу на Херсонщині загинула людина, ще одна дістала поранення.
Нагадаємо, 25 січня, сили ППО знищили в Миколаївській області ворожу керовану авіаційну ракету Х-59 випущену російським винищувачем Су-34. Також зафіксовано ворожий обстріл акваторії Очаківської громади.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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