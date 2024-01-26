Дитячий садок Херсона. Обстріли 25 січня. Фото: Херсонська ОВА

У четвер, 25 січня, російська армія обстріляла дитячий садок та торговий центр в Херсоні. Загалом російська армія за добу випустила по місту 26 снарядів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Крім того, окупанти завдали удару по житловим кварталам в населених пунктах області та обстріляв стільникову вежу в Бериславському районі.

«За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 350 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА», — написав Олександр Прокудін.

Внаслідок російського обстрілу на Херсонщині загинула людина, ще одна дістала поранення.

Дитячий садок Херсона. Обстріли 25 січня. Фото: Херсонська ОВА

Дитячий садок Херсона. Обстріли 25 січня. Фото: Херсонська ОВА

Обстріл армією РФ Херсона 25 січня. Фото: Херсонська ОВА

Обстріл армією РФ Херсона 25 січня. Фото: Херсонська ОВА

Обстріл армією РФ Херсона 25 січня. Фото: Херсонська ОВА

Обстріл армією РФ Херсона 25 січня. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, 25 січня, сили ППО знищили в Миколаївській області ворожу керовану авіаційну ракету Х-59 випущену російським винищувачем Су-34. Також зафіксовано ворожий обстріл акваторії Очаківської громади.