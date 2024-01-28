Пожежа на промисловому обʼєкті, фото: Полтавська ОВА

Російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області сьогодні ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.

Про це повідомляє глава Полтавської ОВА Філіп Пронін в Telegram.

"Продовжується ліквідація пожежі внаслідок російської атаки по промисловому об'єкту у Кременчуцькому районі. Попередньо – дві балістичні ракети", - йдеться у повідомленні голови Полтавської ОВА.

За його словами, на даний момент інформації про жертв та постраждалих немає. Він також повідомив, що на місці події працюють усі необхідні екстрені служби.

Нагадаємо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.