Російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області сьогодні ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.
Про це повідомляє глава Полтавської ОВА Філіп Пронін в Telegram.
"Продовжується ліквідація пожежі внаслідок російської атаки по промисловому об'єкту у Кременчуцькому районі. Попередньо – дві балістичні ракети", - йдеться у повідомленні голови Полтавської ОВА.
За його словами, на даний момент інформації про жертв та постраждалих немає. Він також повідомив, що на місці події працюють усі необхідні екстрені служби.
Нагадаємо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.
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Російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області сьогодні ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.
Про це повідомляє глава Полтавської ОВА Філіп Пронін в Telegram.
"Продовжується ліквідація пожежі внаслідок російської атаки по промисловому об'єкту у Кременчуцькому районі. Попередньо – дві балістичні ракети", - йдеться у повідомленні голови Полтавської ОВА.
За його словами, на даний момент інформації про жертв та постраждалих немає. Він також повідомив, що на місці події працюють усі необхідні екстрені служби.
Нагадаємо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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