Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 382 тисячі солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 740 росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 28 січня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 382 110 (+740) осіб;

танків - 6280 (+9) од;

бойових броньованих машин - 11671 (+19) од.;

артилерійських систем - 9097 (+12) од.;

РСЗВ - 972 од.;

засоби ППО - 660 од;

літаків - 331 од.;

гелікоптери - 324 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7041 (+4) од.;

крилаті ракети - 1845 од;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12103 (+31) од.;

спеціальна техніка - 1436 (+3) од.

Нагадаємо, російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області сьогодні ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.

Нагадаємо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.