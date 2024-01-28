Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 382 тисячі солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 740 росіян.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника станом на 28 січня 2024 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області сьогодні ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.
Нагадаємо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.
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Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 382 тисячі солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 740 росіян.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника станом на 28 січня 2024 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області сьогодні ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.
Нагадаємо, зранку 27 січня російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухівку на місто Берислав Херсонської області. Внаслідок цього загинув чоловік.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|