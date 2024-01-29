Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував Азербайджану підписати пакт про ненапад.

Про це повідомляє News.am.

«Ми запропонували Азербайджану запровадити механізм взаємного контролю над озброєннями. Також було запропоновано підписати пакт про ненапад, якщо виявиться, що підписання мирного договору займе більше часу, ніж очікувалося», — сказав Нікол Пашинян.

Він також зазначив, що Вірменія віддана мирному порядку денному і не відступить від нього.

Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан 13 2023 року грудня провели обмін військовополонених. З полону звільнили 32 вірмен і двох азербайджанців.

Нагадаємо, що 20 жовтня 2023 року президенти Вірменії та Азербайджану за за посередництва голови Європейської ради Шарля Мішеля затвердили дорожню карту з нормалізації відносин.

Як відомо, 19 вересня 2023 року Азербайджан заявив про початок «локальних антитерористичних заходів» у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану. Це відбулося після звинувачень Вірменії «в організації теракту та загибелі військових».

Вірменія у відповідь відмовилася спрямовувати туди свою армію. Таким чином країна погодилася, що це є територією Азербайджана. За це народ виступив із жорсткою критикою влади, зокрема прем'єра Нікола Пашиняна. На вулицях Єревана розпочалися протести.

Євросоюз оголосив пакет гуманітарної допомоги на 500 мільйонів євро для підтримки людей, які постраждали внаслідок бойових дій у Нагірному Карабаху.

Також Євросоюз може запровадити проти Азербайджану заходи у разі утисків мирних жителів Нагірного Карабаху.

Жителі регіону, етнічні вірмени, почали залишати свої домівки та переїжджати до Вірменії.