Авіабомба ФАБ-250М-62 підвішується під російський бомбардувальник Су-34М, Сирія, жовтень 2015 року, фото з відкритих джерел

У суботу, 27 січня, на хуторі Постників та селі Стрілецькому Бєлгородської області було виявлено авіабомби ФАБ-250. Через інцидент було евакуйовано 150 осіб.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що в селі Стрілецькому у Росії було евакуйовано близько 150 осіб. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Обидві бомби були знешкоджені наступного дня.

Заходи з вивезення вибухонебезпечного предмета завершено. Жертв і постраждалих немає. Зруйнованих житлових, нежитлових будівель на території села теж. Жителі можуть повертатися до своїх домівок, — написала очільниця Бєлгородського району РФ.

Примітка: ФАБ-250 — радянська авіабомба, що має фугасну боєголовку, боєприпас важить 250 кілограмів. Використовує бомбу авіація збройних сил Росії, а також деяких країн, що раніше входили у СРСР та є імпортерами такої зброї. Бомбу використовували, зокрема, під час багатьох конфліктів в Азії та Африці. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни активно нею атакують ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в порту Усть-Луга Ленінградської області РФ загорівся хімічний термінал «Новатек». Пошкоджено велике газосховище. В РФ стверджують, що пожежа спалахнула внаслідок атаки двох безпілотників.

Пізніше українські ЗМІ повідомили, що нічна атака дронами на морський термінал у російському місті Усть-Луга Ленінградської області була спецоперацією Служби безпеки України. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків Росії, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ.