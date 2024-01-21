Нічна атака дронами на морський термінал у російському місті Усть-Луга Ленінградської області була спецоперацією Служби безпеки України, зафіксовані ураження цілей.
Про це hromadske повідомило джерело в правоохоронних органах.
За словами співрозмовника, ураження дронами були точними, на терміналі почалася масштабна пожежа. Росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.
Нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області переробляє паливо, яке зокрема постачається і для військ РФ.
Джерело hromadske наголосило, що успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків Росії, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ.
Нагадаємо, у ніч на 21 січня в порту Усть-Луга Ленінградської області РФ загорівся хімічний термінал «Новатек». Пошкоджено велике газосховище. В РФ стверджують, що пожежа спалахнула внаслідок атаки двох безпілотників
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Нічна атака дронами на морський термінал у російському місті Усть-Луга Ленінградської області була спецоперацією Служби безпеки України, зафіксовані ураження цілей.
Про це hromadske повідомило джерело в правоохоронних органах.
За словами співрозмовника, ураження дронами були точними, на терміналі почалася масштабна пожежа. Росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.
Нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області переробляє паливо, яке зокрема постачається і для військ РФ.
Джерело hromadske наголосило, що успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків Росії, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ.
Нагадаємо, у ніч на 21 січня в порту Усть-Луга Ленінградської області РФ загорівся хімічний термінал «Новатек». Пошкоджено велике газосховище. В РФ стверджують, що пожежа спалахнула внаслідок атаки двох безпілотників