Нічна атака дронами на морський термінал у російському місті Усть-Луга Ленінградської області була спецоперацією Служби безпеки України, зафіксовані ураження цілей.

Про це hromadske повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, ураження дронами були точними, на терміналі почалася масштабна пожежа. Росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.

Нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області переробляє паливо, яке зокрема постачається і для військ РФ.

Джерело hromadske наголосило, що успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків Росії, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в порту Усть-Луга Ленінградської області РФ загорівся хімічний термінал «Новатек». Пошкоджено велике газосховище. В РФ стверджують, що пожежа спалахнула внаслідок атаки двох безпілотників