Пожежа в порту/Скріншот з відео очевидця.

У ніч на 21 січня в порту Усть-Луга Ленінградської області РФ загорівся хімічний термінал «Новатек». Пошкоджено велике газосховище.

Про це пише російське видання «Фонтанка».

Видання заявило, що пожежа спалахнула внаслідок атаки двох безпілотників, які були помічені на підльоті до Петербурга приблизно о 1:00. Проте вже перед містом вони різко змінили курс і попрямували у бік Кінгісепського району Ленобласті, де розташовані термінали порту Усть-Луга.

Атаковано було хімічний завод «Новатек». Вибухнув один із газових резервуарів. За заявою губернатора Ленобласті, весь персонал був вчасно евакуйований, обійшлося без жертв. Штаб із ліквідації наслідків вже працює у Кінгісеппі.

Чим займається завод

Завод «Новатека» в Усть-Лузі переробляє стабільний газовий конденсат, кінцеві продукти — нафту, гас, дизельну фракцію і мазут. Завод розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом, на якому продукція і сам газовий конденсан вантажаться на судна та вирушають на експорт. У момент вибуху біля причалів знаходилися три великі танкери, які прибули до Усть-Луги з Бельгії, Оману та Лівії. Повідомлень про їх пошкодження не надходило.

За даними видання, прильоту безпілотників передувало запровадження плану «Килим» в аеропорту Петербурга. Вильоти і посадки відкладалися, а літаки, що прибували, кружляли на підльоті до міста. Незабаром небо відкрили, однак, наприклад, рейс з Белграда встигли вже перенаправити в Шереметьєво, звідки він все ж таки пізніше вилетів до Петербурга.

Пожежа на нафтовому терміналі

У ніч проти четверга, 18 січня, росіяни заявили, що дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал на території Ленінградської області РФ. Відомо, що всього було запущено три безпілотники, два з яких були придушені РЕБ і впали у Фінську затоку. Водночас третій безпілотник збили над територією нафтоналивному терміналу близько пів на другу ночі.

Зазначається, що уламки дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів.