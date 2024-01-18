У ніч проти четверга, 18 січня, росіяни заявили, що дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал на території Ленінградської області РФ.
Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.
За даними росЗМІ, що нібито українські війська намагалися атакувати дронами-камікадзе морський порт у Ленінградській області.
Відомо, що всього було запущено три безпілотники, два з яких були придушені РЕБ і впали у Фінську затоку. Водночас третій безпілотник збили над територією нафтоналивному терміналу близько пів на другу ночі.
Зазначається, що уламки дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів.
Окрім тог росЗМІ додають, що безпілотники, які нібито запустили з України, пролетіли через Брянську, Смоленську, Тверську та Новгородську області. Внаслідок атаки БПЛА немає постраждалих.
Петербурзький нафтовий термінал є найбільшим російським терміналом з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.
Нагадаємо, в РФ заявили, що в ніч на 15 січня засоби протиповітряної оборони збили три українські ракети «Точка-У».
9 січня росіяни заявили про атаку дронів. Безпілотники нібито вдарили по нафтобазі у місті Орел, а також «Ореленерго».
Раніше повідомлялося, що вночі 16 січня у російському місті Воронеж пролунала серія потужних вибухів. Місцева влада заявила про атаку дронів на місто.
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У ніч проти четверга, 18 січня, росіяни заявили, що дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал на території Ленінградської області РФ.
Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.
За даними росЗМІ, що нібито українські війська намагалися атакувати дронами-камікадзе морський порт у Ленінградській області.
Відомо, що всього було запущено три безпілотники, два з яких були придушені РЕБ і впали у Фінську затоку. Водночас третій безпілотник збили над територією нафтоналивному терміналу близько пів на другу ночі.
Зазначається, що уламки дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів.
Окрім тог росЗМІ додають, що безпілотники, які нібито запустили з України, пролетіли через Брянську, Смоленську, Тверську та Новгородську області. Внаслідок атаки БПЛА немає постраждалих.
Петербурзький нафтовий термінал є найбільшим російським терміналом з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.
Нагадаємо, в РФ заявили, що в ніч на 15 січня засоби протиповітряної оборони збили три українські ракети «Точка-У».
9 січня росіяни заявили про атаку дронів. Безпілотники нібито вдарили по нафтобазі у місті Орел, а також «Ореленерго».
Раніше повідомлялося, що вночі 16 січня у російському місті Воронеж пролунала серія потужних вибухів. Місцева влада заявила про атаку дронів на місто.