У межах програми «єРобота» держава інвестувала понад 6,5 мільярдів гривень у розвиток бізнесу. Майже половина з цих коштів припадає на компонент мікрогрантів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наразі 13,5 тисяч підприємців отримали 3 мільярда гривень на започаткування і розвиток власної справи. Завдяки цьому створено до 25 тисяч робочих місць.

Також близько 3,3 мільярда гривень грантових коштів спрямували переробним підприємствам. За словами Шмигаля, це збільшує частку доданої вартості в українській продукції та змінює структуру експорту.

Прем’єр додав, що в державному бюджеті закладено понад 40 мільярда гривень на програми допомоги бізнесу та стимулювання економіки.

Нагадаємо, що у серпні 2023 року у Миколаєві переможцям проєкту «єРобота» вручили сертифікати на розвиток власного бізнесу у розмірі майже 9 мільйонів гривень.

Також нагадаємо, що у 2024 році миколаївські військові, ветерани війни або члени їхніх родин можуть отримати 20 грантів по 10 тисяч євро на підтримку або відкриття власної справи.