Колаборант Володимир Сальдо. Фото: www.visti.ks.ua

До державного бюджету України вперше надійшли кошти, які були конфісковані в підсанкційних осіб.

Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

Зазначається, що бюджет отримав 32 мільйонів гривень, що раніше належали російським колаборантам Дмитру Вороні та Володимиру Сальдо. А ще українську скарбницю поповнили конфісковані кошти з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.

«Фонд, отримавши рішення суду, вживає заходів для максимально ефективного управління та розпорядження стягнутими активами. Зокрема, ініціює зняття раніше накладених арештів», — сказав Віталій Коваль.

Нагадаємо, що вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів херсонського колаборанта, «гауляйтера» області Володимира Сальдо.

Раніше суд конфіскував у Володимира Сальдо зареєстроване у Коростишівському районі ПАТ «Каштан», яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, 30% транспортної компанії «Дельта Сервіс».