До державного бюджету України вперше надійшли кошти, які були конфісковані в підсанкційних осіб.
Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.
Зазначається, що бюджет отримав 32 мільйонів гривень, що раніше належали російським колаборантам Дмитру Вороні та Володимиру Сальдо. А ще українську скарбницю поповнили конфісковані кошти з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.
«Фонд, отримавши рішення суду, вживає заходів для максимально ефективного управління та розпорядження стягнутими активами. Зокрема, ініціює зняття раніше накладених арештів», — сказав Віталій Коваль.
Нагадаємо, що вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів херсонського колаборанта, «гауляйтера» області Володимира Сальдо.
Раніше суд конфіскував у Володимира Сальдо зареєстроване у Коростишівському районі ПАТ «Каштан», яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, 30% транспортної компанії «Дельта Сервіс».
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До державного бюджету України вперше надійшли кошти, які були конфісковані в підсанкційних осіб.
Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.
Зазначається, що бюджет отримав 32 мільйонів гривень, що раніше належали російським колаборантам Дмитру Вороні та Володимиру Сальдо. А ще українську скарбницю поповнили конфісковані кошти з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.
«Фонд, отримавши рішення суду, вживає заходів для максимально ефективного управління та розпорядження стягнутими активами. Зокрема, ініціює зняття раніше накладених арештів», — сказав Віталій Коваль.
Нагадаємо, що вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів херсонського колаборанта, «гауляйтера» області Володимира Сальдо.
Раніше суд конфіскував у Володимира Сальдо зареєстроване у Коростишівському районі ПАТ «Каштан», яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, 30% транспортної компанії «Дельта Сервіс».
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|