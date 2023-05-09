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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував статки ексмера Херсона Володимира Сальдо, який перейшов на бік Росії та очолив окупаційну «адміністрацію» на Херсонщині.
Відповідне рішення за позовом Міністерства юстиції суд ухвалив 9 травня, повідомляє ГО «Центр протидії корупції».
Суд конфіскував у Сальдо зареєстроване у Коростишівському районі ПАТ «Каштан», яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, 30% транспортної компанії «Дельта Сервіс».
Окрім того, у Володимира Сальдо забрали готель та триповерхову будівлю у Херсоні, будинок площею 226 кв. м у Херсоні, квартири у Херсоні та Одесі, апартаменти площею понад 300 кв. м у Ялті, квартиру та два паркомісця в Ореанді, кілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC90.
Проте суд відмовився конфісковувати майно, записане на доньку Ірину, зокрема, зареєстровані в Херсоні ТОВ «Бебко» (мережа автосалонів, яка є дилером автівок Volvo) та ТОВ «Конка», що займається організацією дозвілля.
Нагадаємо, раніше Володимир Сальдо, якого загарбники поставили керувати окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував статки ексмера Херсона Володимира Сальдо, який перейшов на бік Росії та очолив окупаційну «адміністрацію» на Херсонщині.
Відповідне рішення за позовом Міністерства юстиції суд ухвалив 9 травня, повідомляє ГО «Центр протидії корупції».
Суд конфіскував у Сальдо зареєстроване у Коростишівському районі ПАТ «Каштан», яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, 30% транспортної компанії «Дельта Сервіс».
Окрім того, у Володимира Сальдо забрали готель та триповерхову будівлю у Херсоні, будинок площею 226 кв. м у Херсоні, квартири у Херсоні та Одесі, апартаменти площею понад 300 кв. м у Ялті, квартиру та два паркомісця в Ореанді, кілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC90.
Проте суд відмовився конфісковувати майно, записане на доньку Ірину, зокрема, зареєстровані в Херсоні ТОВ «Бебко» (мережа автосалонів, яка є дилером автівок Volvo) та ТОВ «Конка», що займається організацією дозвілля.
Нагадаємо, раніше Володимир Сальдо, якого загарбники поставили керувати окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії.