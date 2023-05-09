Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував статки ексмера Херсона Володимира Сальдо, який перейшов на бік Росії та очолив окупаційну «адміністрацію» на Херсонщині.

Відповідне рішення за позовом Міністерства юстиції суд ухвалив 9 травня, повідомляє ГО «Центр протидії корупції».

Суд конфіскував у Сальдо зареєстроване у Коростишівському районі ПАТ «Каштан», яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, 30% транспортної компанії «Дельта Сервіс».

Окрім того, у Володимира Сальдо забрали готель та триповерхову будівлю у Херсоні, будинок площею 226 кв. м у Херсоні, квартири у Херсоні та Одесі, апартаменти площею понад 300 кв. м у Ялті, квартиру та два паркомісця в Ореанді, кілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC90.

Проте суд відмовився конфісковувати майно, записане на доньку Ірину, зокрема, зареєстровані в Херсоні ТОВ «Бебко» (мережа автосалонів, яка є дилером автівок Volvo) та ТОВ «Конка», що займається організацією дозвілля.

Нагадаємо, раніше Володимир Сальдо, якого загарбники поставили керувати окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії.