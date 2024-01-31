Минулоріч Україна найбільше експортувала агропродукції у Румунію, Китай та Туреччину. Фото: Pixabay

За підсумками 2023 року Україна експортувала агропродовольства на суму 22,1 мільярда доларів. Цей показник на 21% менше рекорду 2021 року, однак він став п’ятим за часів незалежності України.

Про це поінформував заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Микола Пугачов.

2023 року частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62% у порівнянні з 53% 2022 року, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі і ставши максимальною за часи незалежності.

За підсумками календарного 2023 року зафіксовано найбільші в історії України обсяги експорту заморожених ягід та інших фруктів — 87 тисячі тонн.

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, 2023 року зменшилась експортна виручка в розрізі всіх основних географічних регіонів збуту — Європейського Союзу, Азії та Африки.

«При цьому вирішальним чинником відносної стабільності зарубіжних поставок агропродукції в умовах повномасштабного вторгнення РФ на територію України стало збереження орієнтації на ринки Європейського Союзу, яке торік принесло другий за вартістю обсяг експорту до цього регіонального угрупування в історії нашої держави», — зазначили там.

У 2023 році обсяги поставок аграрної продукції українського виробництва до країн — членів ЄС склали 12,6 мільярда доларів.

Водночас частка ЄС у вітчизняному експорті сільгосппродукції вдруге поспіль оновила свій найбільший показник і склала минулого року 57% від усього українського агроекспорту.

У 2023 році Азія, яка 2022 року вперше за понад 10 років втратила позицію основного імпортера вітчизняної агропродукції, з часткою у 29,9% зберегла за собою друге місце. Вартісні обсяги вітчизняного експорту до країн цього регіону становили торік 6,6 мільярда доларів.

Доходи від поставок до країн Африки 2023 року склали 1,6 мільярда доларів. Це забезпечило регіону частку у 7,2% від українського експорту сільгосппродукції.

Румунія вперше очолила рейтинг найбільших імпортерів української агропродукції, закупивши її торік на суму 2,8 мільярда доларів. Частка цієї країни у вітчизняному експорті агропродовольства становила 2023 року 13%.

Китай посів у рейтингу друге місце (2,2 мільярда доларів). Частка Китаю у вітчизняному експорті агропродовольства склала торік 10%.

Туреччина, імпортувавши з України агропродукції на 1,9 мільярда доларів, зберегла за собою третє місце у даному рейтингу з часткою у 9%.

Основними споживачами вітчизняної агропродукції також стали:

Іспанія (1,7 мільярда)

Нідерланди (1,2 мільярда)

Єгипет (1,6 мільярда)

Італія (1,4 мільярда)

Німеччина (0,8 мільярда)

Угорщина (0,4 мільярда).

Раніше повідомлялося, що у 2023 році експорт з Миколаївської області впав на 37%. Миколаївська область продала за кордон зернових культур на 555,3 мільйонів доларів (-25%), насіння і плодів олійних рослин — на 143,1 мільйона (-34,7%), жирів та олій — на 138,6 мільйонів (-53,5%).