За 11 місяців 2023 року Миколаївщина експортувала товарів на 941,1 мільйона доларів. Це на 37,2% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Про це свідчать дані Головного управління статистики у Миколаївській області.

Миколаївська область продала за кордон зернових культур на 555,3 мільйона доларів (-25%), насіння і плодів олійних рослин — на 143,1 мільйона (-34,7%), жирів та олій — на 138,6 мільйона (-53,5%).

Імпорт товарів до Миколаївської області у 2023 році також знизився, на 29%. Загалом область придбала з-за кордону товарів на 490,2 мільйона доларів.

У розрізі видів товарів, навпаки, зросло постачання до регіону імпортних добрив на 144,3% (придбали на 59,4 мільйона доларів). Палива, нафти та нафтопродуктів імпортували на 76,4 мільйона (-67,8%), ядерні котли, машини та реактори — на 68,2 мільйона (-10,5%), автотранспорту — на 67,2 мільйона (-2,9%).

Нагадаємо, США прогнозує, що у 2023/24 маркетинговому році в Україні збільшиться як експорт, так і виробництво пшениці.

Нещодавно стало відомо також, що Британія інвестує 25 мільйонів доларів в програму допомоги українському експорту та імпорту продовольчих продуктів.