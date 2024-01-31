Фури на трасі у Миколаївській області, архівне фото «НикВести»

Будівництво транспортної розвʼязки для майбутньої об'їзної дороги біля Миколаєва оцінили у 2,2 мільярда гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Розв'язку протяжністью 8,3 кілометра побудують на примиканні мосту через річку Південний Буг до автодороги М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ», йдеться у тендерній документації. Роботи мають виконати до 30 квітня 2025 року.

Місцерозташування обʼїзної дороги біля Миколаєва, скріншот презентації Держагенства відновлення Транспорта розвʼязка біля Миколаєва, скріншот презентації Держагенства відновлення

Повторні торги 30 січня 2024 року оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області. До цього служба оголошувала відповідний тендер у грудні минулого року, однак його відмінили.

Участь у першому тендері взяли три фірми: ТОВ «Сучасна транспортна інфраструктура» з пропозицією 1,8 мільярда гривень, консорціум «Євротрансміст» з пропозицією 2,1 мільярд гривень та ТОВ «Автомагістраль-Південь» з пропозицією 1,8 мільярда гривень. Однак Служба відновлення відхилила усі три пропозиції з вимогою про «усунення невідповідностей».

У першому тендері також зареєстровано звернення до Держаудитслужби з проханням перевірити доцільність проведення такої закупівлі під час війни та встановлені у ній ціни на послугу з будівництва розвʼязки. Всього надійшло три таких звернення.

«Безвідповідальне і нахабне використання коштів з бюджету під час війни. На фронті безліч незакритих потреб. Країна за майже 2 роки не відкрила жодного виробництва, яке б на 100% закривало самостійно потреби фронту у патронах, дронах чи снарядах, а місцева влада витрачає гроші на мости та розв’язки! Ви не плануєте перемагати як виставляєте такий тендер? Військові гинуть через таку байдужість. Це розв’язка на чужій крові! Скасуйте тендер і спрямуйте усі гроші на потреби армії!», – йдеться у зверненні Катерини Бритавської.

Водночас Аліна Палічук написала наступне звернення: «Завищена ціна. Розкрадання бюджету. Вимагаю зупинити цей кримінал під час війни. Гроші для ЗСУ».

«Ремонт доріг не на часі. Віддайте гроші на потреби передової», – йдеться у ще одному зверненні автора Наливайської.

Наразі ці звернення знаходяться ще на розгляді Держаудитслужби.

Як відомо, облаштування розв'язки біля Миколаєва є першим етапом будівництва об'їзної дороги біля Миколаєва. Фактично тут буде побудовано 3 нові шляхопроводи.

Всього таких етапів чотири:

Будівництво транспортної розвʼязки на трасі М-14 (км 121+360);

Реконструкція автошляху М-14 на ділянці км 110+000 – км 126 + 000;

Будівництво мосту через Південний Буг;

Будівництво розв’язки на трасі М-14 (км 142+800).

Цей проєкт розробили спільно з Японським агентством міжнародного співробітництва JICA. Це важливо для того, щоб розвантажити автошляхи Миколаєва й відремонтувати Варварівський та Інгульський мости, уточнили в Держагенстві відновлення. Час проїзду в обхід Миколаєва становитиме всього 8 хвилин, тоді як зараз через місто – 1 годину.

Нагадаємо, наразі Варварівський та Інгульський мости у Миколаєві передали на баланс держави. Тепер Агентство відновлення найближчим часом планує провести їх детальне обстеження.

Варварівський міст

Варварівський міст у Миколаєві є частиною траси міжнародного значення М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» та на сьогоднішній день перебуває в аварійному стані. У лютому 2020 року розпочався процес передачі мосту з комунальної власності міста на баланс «Укравтодору», проте на сьогоднішній день він досі не завершений. Пов'язано це з тим, що для прийняття Варварівського мосту до державної власності Міністерство фінансів просить Миколаїв надати вартість реконструкції споруди . Для цього місту необхідно провести експертизу та замовити проектно-кошторисну документацію ремонту мосту, загальна вартість яких становить близько 20 мільйонів гривень. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що у бюджеті міста коштів на це немає .

Про необхідність ремонту Варварівського мосту також знає президент Володимир Зеленський. У липні 2019 року глава держави повідомив, що вирішення проблеми Варварівського мосту – це першочергове завдання губернатора . Через чотири місяці під час брифінгу в Очакові Володимир Зеленський знову озвучив це питання. Тоді він змусив губернатора Миколаївщини Олександра Стадника, що діє на той момент, пообіцяти відремонтувати Варварівський міст до кінця 2020 року.

Питанням передачі Варварівського мосту також зайнялася депутатка Нікоалівської міської ради Тетяна Домбровська. У липні 2021 року вона ініціювала нараду за участю міністра інфраструктури Олександра Кубракова, представниками Міністерства фінансів, «Укравтодору» та міської ради, аби розібратися у питанні передачі мосту. Однак і це не дало результату, оскільки через два місяці питання так і не було вирішено . Водночас, в «Укравтодорі» повідомили, що питання про виділення грошей на ремонт Варварівського мосту розглянуть тільки після його передачі в держвласність .

«Японський» міст

Плани збудувати в Миколаєві новий міст озвучуються вже протягом багатьох років. Питанням будівництва мосту через Південний Буг у 2013 році зацікавились японські інвестори. Загальна вартість будівництва на той період оцінювалася в 3,5 мільярда гривень . До Миколаїва навіть приїжджав посол Японії, який підтвердив важливість будівництва мосту. Проте японські інвестори вирішили профінансувати реконструкцію каналізаційних мереж у селищі Бортничі під Києвом, замість будівництва мосту в Миколаєві.

У 2018 році переговори щодо будівництва мосту було відновлено. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич у липні цього ж року повідомив, що будівництво так званого «японського» мосту в Миколаєві може розпочатися в 2022 році і закінчитися через 4 роки. Через рік після цього представники японської компанії JICA навіть подали результати дослідження в рамках підготовки проекту будівництва мосту через Південний Буг.

Питанням будівництва японського мосту в Миколаєві також зайнявся президент Володимир Зеленський. У жовтні 2019 року він обговорив із президентом JICA Сінічі Кітаока перспективи будівництва мосту у Миколаєві.

У лютому 2021 року губернатор Миколаївщини Віталій Кім заявляв, що будівництво у «японському» мосту можуть розпочати у грудні 2021 року . У серпні цього ж року мер Олександр Сенкевич повідомив про швидке завершення бюрократичних процесів , пов'язаних з будівництвом «японського» мосту в Миколаєві. Він сказав, що всі питання буде врегульовано «найближчого місяця».

Депутат Миколаївської міськради Владислав Чайка повідомив, що по оновленому ТЕО, розробленому японською стороною, міст буде побудований за межею міста – в районі Матвіївки та Сливиного. За його словами, якщо до кінця 2021 року фірма «Інтерпроект» не підготує проект, японська сторона відмовляється від робіт.

Інгульський та Широкобальський мости

Крім Варварівського мосту у лютому 2020 року депутати Миколаївської міської ради також схвалили передачу на баланс «Укравтодору» Інгульського та Широкобальського мостів. Віце-мер Миколаєва Сергій Коренєв повідомив, що у держвласність Широкобальський міст прийняти не можуть, тому що він не перебуває на трасі міжнародного значення . Тоді надати допомогу у пошуку коштів на ремонт був готовий народний депутат Олександр Гайду.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич розповів, що у бюджеті міста немає грошей на ремонт Широкобальського переїзду у Корабельному районі. Проект капітального ремонту мосту передбачає вартість робіт у розмірі 115 мільйонів гривень . Проте вартість його реконструкції після проходження експертизи зросла до 165 мільйонів гривень .

Щодо Інгульського мосту, то через два роки після погодження передачі міськрадою, у липні 2021 року, віце-мер Сергій Коренєв повідомив, що місто досі не отримало відповіді від центральних органів влади щодо передачі Інгульського мосту у власність держави. У той же час народний депутат України від партії «Слуга народу» Олександр Гайду заявив, що передачу мосту на баланс «Укравтодору» призупинено до завершення всіх процедур Варварівським мостом у Миколаєві.