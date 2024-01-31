Бронемашини Wisent 1 MC. Ілюстраційне фото з інтернету

Україна отримає від Німеччини черговий пакет допомоги.

Перелік озброєння, що входить у допомогу, опубліковано на сайті Бундестагу.

Зазначається, що до переліку входять зброя із запасів Бундесверу, промисловості та поставки разом із партнерами, які фінансуються, серед іншого, з коштів ініціативи федерального уряду з навчання. Серед іншого там бронетранспортери, танки для розмінування і понад 1 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів.

За даними, у пакет увійшли:

24 бронетранспортери (24 вже є в України),

4 автомобілі багатоцільового призначення на гусеничному ходу Bandvagn 206 (BV206) (таких ЗСУ отримали 69),

1 мостоукладальник BIBER із запчастинами (вже використовуються 14),

3 танки для розмінування WISENT 1 (В Україні є 19),

14 спецпристроїв на танки для розмінування (Німеччина вже передавала 11).

1040 артилерійських боєприпасів калібру 155 мілліметрів.

Також ФРН передала Україні ракету для системи ППО IRIS-T, систему проти морських мін, систему відеоспостереження Satcom, 4 автомобілі для прикордонників, 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі) та 194 тис. сухпайків для військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що Правлячий альянс Німеччини уклав угоду про переглянутий фінансовий план на 2024 рік. Раніше з ним виникли проблеми через рішення конституційного суду.

Нагадаємо, 7 грудня, між Урядом України, Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву і німецьким банком KfW підписана угода про виділення додаткових 17 мільйонів євро на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.