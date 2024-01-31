Україна отримає від Німеччини черговий пакет допомоги.
Перелік озброєння, що входить у допомогу, опубліковано на сайті Бундестагу.
Зазначається, що до переліку входять зброя із запасів Бундесверу, промисловості та поставки разом із партнерами, які фінансуються, серед іншого, з коштів ініціативи федерального уряду з навчання. Серед іншого там бронетранспортери, танки для розмінування і понад 1 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів.
За даними, у пакет увійшли:
Також ФРН передала Україні ракету для системи ППО IRIS-T, систему проти морських мін, систему відеоспостереження Satcom, 4 автомобілі для прикордонників, 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі) та 194 тис. сухпайків для військовослужбовців.
Раніше повідомлялося, що Правлячий альянс Німеччини уклав угоду про переглянутий фінансовий план на 2024 рік. Раніше з ним виникли проблеми через рішення конституційного суду.
Нагадаємо, 7 грудня, між Урядом України, Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву і німецьким банком KfW підписана угода про виділення додаткових 17 мільйонів євро на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.
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Україна отримає від Німеччини черговий пакет допомоги.
Перелік озброєння, що входить у допомогу, опубліковано на сайті Бундестагу.
Зазначається, що до переліку входять зброя із запасів Бундесверу, промисловості та поставки разом із партнерами, які фінансуються, серед іншого, з коштів ініціативи федерального уряду з навчання. Серед іншого там бронетранспортери, танки для розмінування і понад 1 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів.
За даними, у пакет увійшли:
Також ФРН передала Україні ракету для системи ППО IRIS-T, систему проти морських мін, систему відеоспостереження Satcom, 4 автомобілі для прикордонників, 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі) та 194 тис. сухпайків для військовослужбовців.
Раніше повідомлялося, що Правлячий альянс Німеччини уклав угоду про переглянутий фінансовий план на 2024 рік. Раніше з ним виникли проблеми через рішення конституційного суду.
Нагадаємо, 7 грудня, між Урядом України, Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву і німецьким банком KfW підписана угода про виділення додаткових 17 мільйонів євро на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|