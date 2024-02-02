Вищий антикорупційний суд обрав відстороненому в.о. директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомасу Нахкуру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

На Нахкура суд поклав низку обов'язків: не залишати межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов'язків - 2 місяці. Повний текст ухвали оголосять 7 лютого.

«2 лютого слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до в.о. директора одного з департаментів Міноборони України, якого нещодавно було відсторонено від посади, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання», – йдеться у повідомленні.

Водночас суддя відмовилась застосувати щодо підозрюваного тримання під вартою із альтернативною заставою у понад 268 млн грн, про що просив прокурор.

Нагадаємо, нещодавно Національна поліція та Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони оголосили підозри фігурантам у справі про заволодіння майже 1,5 мільярдами гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил. hromadske присвятило цій справі розслідування.

Зазначається, що одного із фігурантів — експосадовця Міноборони — затримали на спробі виїхати за межі України. Наразі він перебуває під вартою. Як повідомило джерело hromadske у правоохоронних органах, ідеться про Олександра Лієва — колишнього виконувача обов’язків керівника Департаменту військово-технічної політики Міноборони.

Тоомас Нахкур є одним із підозрюваних у справі про ймовірне розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.

Сьогодні, 2 лютого, Міністр оборони України Рустем Умєров відсторонив тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура.