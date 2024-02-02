Вищий антикорупційний суд обрав відстороненому в.о. директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомасу Нахкуру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
На Нахкура суд поклав низку обов'язків: не залишати межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.
Термін дії обов'язків - 2 місяці. Повний текст ухвали оголосять 7 лютого.
«2 лютого слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до в.о. директора одного з департаментів Міноборони України, якого нещодавно було відсторонено від посади, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання», – йдеться у повідомленні.
Водночас суддя відмовилась застосувати щодо підозрюваного тримання під вартою із альтернативною заставою у понад 268 млн грн, про що просив прокурор.
Нагадаємо, нещодавно Національна поліція та Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони оголосили підозри фігурантам у справі про заволодіння майже 1,5 мільярдами гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил. hromadske присвятило цій справі розслідування.
Зазначається, що одного із фігурантів — експосадовця Міноборони — затримали на спробі виїхати за межі України. Наразі він перебуває під вартою. Як повідомило джерело hromadske у правоохоронних органах, ідеться про Олександра Лієва — колишнього виконувача обов’язків керівника Департаменту військово-технічної політики Міноборони.
Тоомас Нахкур є одним із підозрюваних у справі про ймовірне розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.
Сьогодні, 2 лютого, Міністр оборони України Рустем Умєров відсторонив тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура.
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Вищий антикорупційний суд обрав відстороненому в.о. директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомасу Нахкуру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
На Нахкура суд поклав низку обов'язків: не залишати межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.
Термін дії обов'язків - 2 місяці. Повний текст ухвали оголосять 7 лютого.
«2 лютого слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до в.о. директора одного з департаментів Міноборони України, якого нещодавно було відсторонено від посади, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання», – йдеться у повідомленні.
Водночас суддя відмовилась застосувати щодо підозрюваного тримання під вартою із альтернативною заставою у понад 268 млн грн, про що просив прокурор.
Нагадаємо, нещодавно Національна поліція та Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони оголосили підозри фігурантам у справі про заволодіння майже 1,5 мільярдами гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил. hromadske присвятило цій справі розслідування.
Зазначається, що одного із фігурантів — експосадовця Міноборони — затримали на спробі виїхати за межі України. Наразі він перебуває під вартою. Як повідомило джерело hromadske у правоохоронних органах, ідеться про Олександра Лієва — колишнього виконувача обов’язків керівника Департаменту військово-технічної політики Міноборони.
Тоомас Нахкур є одним із підозрюваних у справі про ймовірне розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.
Сьогодні, 2 лютого, Міністр оборони України Рустем Умєров відсторонив тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|