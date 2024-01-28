Національна поліція та Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони оголосили підозри фігурантам у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для Збройних сил. hromadske присвятило цій справі розслідування.

Про вручання підозр повідомило Міноборони та СБУ.

Підозру оголосили колишньому і чинному керівникам Департаменту військово-технічної політики Міноборони, директору «Львівського арсеналу» і представнику іноземної фірми. Загалом повідомлено про підозру 5 фігурантам — усім за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу, тобто у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, що вчинено організованою групою. За це загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вручення підозр фігурантам справи Служба безпеки України Вручення підозр фігурантам справи Служба безпеки України Вручення підозр фігурантам справи Служба безпеки України Вручення підозр фігурантам справи, фото: СБУ

В оборонному відомстві заявили, що в них «немає місць для корупціонерів».

«Ведемо боротьбу не лише проти російських окупантів, а й внутрішніх зрадників. Це зміни, про які ми попереджали, і ця робота триватиме», — наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Зазначається, що одного із фігурантів — експосадовця Міноборони — затримали на спробі виїхати за межі України. Наразі він перебуває під вартою. Як повідомило джерело hromadske у правоохоронних органах, ідеться про Олександра Лієва — колишнього виконувача обов’язків керівника Департаменту військово-технічної політики Міноборони.

За даними слідства, у жовтні 2022 року фігуранти уклали з Міноборони контракт на постачання 100 тисяч мінометних пострілів іноземного виробництва. Проте постачання не відбулося, попри зобов’язання розпочати їх у грудні 2022 року. Водночас Міноборони переказало постачальнику озброєнь — підприємству «Львівський арсенал» — 97% суми, передбаченої документом.