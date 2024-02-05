Польські хірурги відновили обличчя мешканки Миколаївщини, яка постраждала внаслідок російського обстрілу.
Як пише видання «Нова Польща», операцію визнали найкращою у світі за 2023 рік
24-річній Аліні Цой відновили обличчя двоє польських професорів — Адам Мацєєвський та Лукаш Краковчик з Онкологічного центру в Ґлівіцах.
«Під час російського бомбардування їй відірвало частину шиї, язика, зубів, а також всю щелепу, підборіддя і рот. Аліна закрила двох синів власним тілом», — зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, що львівські кардіохірурги за допомогою робота Da Vinci вперше провели операцію на серці чоловіка з передінфарктним станом.
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Польські хірурги відновили обличчя мешканки Миколаївщини, яка постраждала внаслідок російського обстрілу.
Як пише видання «Нова Польща», операцію визнали найкращою у світі за 2023 рік
24-річній Аліні Цой відновили обличчя двоє польських професорів — Адам Мацєєвський та Лукаш Краковчик з Онкологічного центру в Ґлівіцах.
«Під час російського бомбардування їй відірвало частину шиї, язика, зубів, а також всю щелепу, підборіддя і рот. Аліна закрила двох синів власним тілом», — зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, що львівські кардіохірурги за допомогою робота Da Vinci вперше провели операцію на серці чоловіка з передінфарктним станом.