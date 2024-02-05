Польські хірурги реконструювали обличчя жительки Миколаївщини. Фото: Fakty TVN

Польські хірурги відновили обличчя мешканки Миколаївщини, яка постраждала внаслідок російського обстрілу.

Як пише видання «Нова Польща», операцію визнали найкращою у світі за 2023 рік

24-річній Аліні Цой відновили обличчя двоє польських професорів — Адам Мацєєвський та Лукаш Краковчик з Онкологічного центру в Ґлівіцах.

«Під час російського бомбардування їй відірвало частину шиї, язика, зубів, а також всю щелепу, підборіддя і рот. Аліна закрила двох синів власним тілом», — зазначили у повідомленні.

Постраждала від обстрілів 24-річній Аліна Цой

Польські хірурги реконструювали обличчя жительки Миколаївщини. Фото: Fakty TVN Польські хірурги реконструювали обличчя жительки Миколаївщини. Фото: Fakty TVN

Нагадаємо, що львівські кардіохірурги за допомогою робота Da Vinci вперше провели операцію на серці чоловіка з передінфарктним станом.