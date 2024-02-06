Міністерство економіки України опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році.
Про це повідомили у повідомляє Укравтопромі.
Всього під транспортний податок підпадає 184 моделі таких марок як:
Водночас сума податку становить 25 тисяч гривень. Сплатити його необхідно фізичним особам — протягом 60 днів після отримання повідомлення, а також юридичним особам — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат. Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 7 тисяч 100 гривень.
Нагадаємо, Україна у 2023 році отримала 271 автомобіль від Латвії. Транспортні засоби були конфісковані у нетверезих водіїв.
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Міністерство економіки України опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році.
Про це повідомили у повідомляє Укравтопромі.
Всього під транспортний податок підпадає 184 моделі таких марок як:
Водночас сума податку становить 25 тисяч гривень. Сплатити його необхідно фізичним особам — протягом 60 днів після отримання повідомлення, а також юридичним особам — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат. Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 7 тисяч 100 гривень.
Нагадаємо, Україна у 2023 році отримала 271 автомобіль від Латвії. Транспортні засоби були конфісковані у нетверезих водіїв.