Міністерство економіки України опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році.

Про це повідомили у повідомляє Укравтопромі.

Всього під транспортний податок підпадає 184 моделі таких марок як:

Aston Martin Audi, Bentley BMW Cadillac Jaguar Land Rover Lexus Maserati Mercedes-Benz Porsche Rivian Tesla

Водночас сума податку становить 25 тисяч гривень. Сплатити його необхідно фізичним особам — протягом 60 днів після отримання повідомлення, а також юридичним особам — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат. Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 7 тисяч 100 гривень.

Нагадаємо, Україна у 2023 році отримала 271 автомобіль від Латвії. Транспортні засоби були конфісковані у нетверезих водіїв.