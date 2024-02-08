Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною. Фото з відкритих джерел

Британія заявила, що продовжить безмитну торгівлю з Україною майже на всі товари до 2029 року, надаючи Києву подальші сприятливі торговельні умови після вторгнення Росії.

Про це пише «Європейська правда».

Британія скасувала тарифи на всю свою торгівлю з Україною після початку повномасштабного вторгнення РФ два роки тому, і раніше вони домовилися, що ця домовленість триватиме до березня 2024 року.

Британське міністерство бізнесу і торгівлі заявило, що безмитна торгівля буде продовжена на всі товари на п’ять років, за винятком яєць і м’яса птиці, які будуть продовжені на два роки, і що британські фірми також отримають вигоду від скасування тарифів для експорту в Україну.

— «Ця угода забезпечує вкрай необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її бізнесу та народу, що має вирішальне значення для її відновлення, — сказав молодший міністр торгівлі Грег Хендс, додавши, що підтримка Британії триватиме «стільки, скільки буде потрібно».

Нагадаємо, 31 січня Європейська Комісія запропонувала продовжити скасування експортних мит для українських товарів іще на рік. Водночас для експорту деяких товарів пропонують ввести заходи контролю.

Після цього польські аграрії анонсували новий страйк, під час якого перекриватимуть дороги в деяких воєводствах країни та блокуватимуть прикордонні пункти пропуску з Україною. Акція протесту почнеться 9 лютого і триватиме місяць.