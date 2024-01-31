ЄС та Україну. Ілюстративне фото: Pixabay

Безмитну торгівлю з Україною можуть продовжити на рік, але з «захистом» для фермерів у ЄС.

Таку пропозицію внесла Єврокомісія у середу, 31 січня, повідомляє УНН.

Зазначається, що Європейська запропонувала заходи для захисту чутливої сільськогосподарської продукції ЄС.

«Сьогодні Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік, одночасно посиливши захист чутливої сільськогосподарської продукції ЄС», — ідеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.

Нагадаємо, Польща ввела заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня.

Згодом Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту сільськогосподарської продукції з України. Так, країна ввела обмеження проти 25 продуктів та зернових.

Також уряд Словаччини вирішив, що заборона на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України триватиме до кінця року.

Україна подала позови до Світової організації торгівлі проти Словаччини, Польщі та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції.