Безмитну торгівлю з Україною можуть продовжити на рік, але з «захистом» для фермерів у ЄС.
Таку пропозицію внесла Єврокомісія у середу, 31 січня, повідомляє УНН.
Зазначається, що Європейська запропонувала заходи для захисту чутливої сільськогосподарської продукції ЄС.
«Сьогодні Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік, одночасно посиливши захист чутливої сільськогосподарської продукції ЄС», — ідеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.
Нагадаємо, Польща ввела заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня.
Згодом Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту сільськогосподарської продукції з України. Так, країна ввела обмеження проти 25 продуктів та зернових.
Також уряд Словаччини вирішив, що заборона на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України триватиме до кінця року.
Україна подала позови до Світової організації торгівлі проти Словаччини, Польщі та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції.
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Безмитну торгівлю з Україною можуть продовжити на рік, але з «захистом» для фермерів у ЄС.
Таку пропозицію внесла Єврокомісія у середу, 31 січня, повідомляє УНН.
Зазначається, що Європейська запропонувала заходи для захисту чутливої сільськогосподарської продукції ЄС.
«Сьогодні Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік, одночасно посиливши захист чутливої сільськогосподарської продукції ЄС», — ідеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.
Нагадаємо, Польща ввела заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня.
Згодом Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту сільськогосподарської продукції з України. Так, країна ввела обмеження проти 25 продуктів та зернових.
Також уряд Словаччини вирішив, що заборона на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України триватиме до кінця року.
Україна подала позови до Світової організації торгівлі проти Словаччини, Польщі та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|