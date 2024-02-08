Вночі 8 лютого Сили протиповітряної оборони знищили 11 з 17 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131», якими росіяни атакували Україну.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗС України.

Зазначається, що противник завдав удару з мису Чауда — Крим. У результаті бойової роботи української ППО знищено 11 «шахедів» у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Результати роботи ППО 8 лютого. Фото: Повітряні Сили

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, у Миколаєві під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства. пошкоджень зазнали більше 20 житлових будинків — приватні та багатоповерхові та офісні приміщення, а також спортивний об'єкт.