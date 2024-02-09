Перше інтерв’ю Володимира Путіна західному ЗМІ з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну

Президент РФ Володимир Путін закликав Вашингтон переконати Україну сісти за стіл переговорів.

Про це він сказав в інтерв’ю, яке вийшло в ефір в ніч на 9 лютого, колишньому американському телеведучому Такеру Карлсону, інформує Радіо Свобода.

— Якщо адміністрація Зеленського в Україні відмовилася від переговорів, я виходжу з того, що вони це зробили за вказівкою з Вашингтона. Нехай тепер, якщо бачать у Вашингтоні, що це неправильне рішення, нехай відмовляться від нього, знайдуть якийсь привід делікатний, не образливий ні для кого, знайдуть це рішення, — сказав Володимир Путін.

При цьому він заявив, що Москва «ніколи не відмовлялася від переговорів». Російський президент також закликав США припинити постачання Україні зброї.

— Ми доводимо до керівництва США: якщо ви дійсно хочете припинити бойові дії, вам потрібно припинити постачання озброєння — все закінчиться протягом кількох тижнів, от і все, і тоді можна домовлятися про якісь умови перед тим, як ви це зробите — припините, — зазначив російський диктатор.

Володимир Путін висловив переконання, що Заходу не вдасться завдати «стратегічної поразки» Росії в Україні.

— До цього моменту був галас і крики про те, щоб завдати Росії стратегічної поразки на полі бою. Але тепер, мабуть, приходять до розуміння, що цього важко досягти, якщо взагалі можливо. На мою думку, це неможливо, — стверджує він.

Це було перше інтерв’ю Путіна західному ЗМІ з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну два роки тому. Заява Путіна пролунала на тлі затримки військової допомоги Україні з боку США.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року, президент Володимир Зеленський зазначив, що не вважає ситуацію на фронті патовою і заявив, що Україна не буде вести переговори з Росією.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив проти спроб схиляння України до переговорів із Росією, оскільки тільки українці вирішують, чи вести перемовини.

В Центрі протидії дезінформації заявили, що «сигнали» Володимира Путіна про нібито готовність до переговорів з Україною, зокрема, можуть бути для того, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі українській армії від Заходу.