«Сигнали» Володимира Путіна про нібито готовність до переговорів з Україною, зокрема, можуть бути для того, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі українській армії від Заходу.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації, та зазначили, що чим довше триває війна, тим більше ослаблюється Росія в економічному, технологічному та демографічному плані.

«Країна-агресор стає все технологічно залежнішою від Китаю у багатьох напрямках, які складатимуть економіку майбутнього. А продовження війни на пару років посилить цей процес. «Сигнал» РФ насправді може бути зроблений, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі ЗСУ від Заходу. А також бути спробою додати рейтингів Трампу, який готовий «віддати» Путіну частину української території», — йдеться в повідомленні.

Також в ЦПД додали, що не варто забувати, що Росія грає в «мир», інвестуючи все більше у ВПК і нарощуючи кадрову армію.

Як повідомляється, до написання статті про готовність Володимира Путіна до переговорів у The New York Times були залучені американські журналісти, завербовані за часів їхньої роботи в Росії.

Нагадаємо, що американське видання The New York Times повідомило з посилання на джерела, що російський диктатор Володимир Путін нібито посилає «сигнали» Заходу про бажання заморозити війну в Україні та почати переговори.

За словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, президент Росії пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали він також надсилав роком раніше — восени 2022 року.

Раніше повідомлялось, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який був у складі делегації України на переговорах з Росією навесні 2022 року, розповів, що росіяни обіцяли вивезти війська в обмін на відмову України від вступу до НАТО. Однак українська сторона на це не погодилася, оскільки не була впевнена, що РФ дійсно забереться з території України.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті патовою і заявив, що Україна не буде вести переговори з Росією.