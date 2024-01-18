Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив проти спроб схиляння України до переговорів із Росією, оскільки тільки українці вирішують, чи вести перемовини.

Про це він заявив на «Українському сніданку» у Давосі.

— Що стосується переговорів, то хочу поділитися одним із «законів Сікорського» про зовнішню політику: ніколи немає нестачі кишенькових Чемберленів, які готові пожертвувати іншими людьми, свободою інших людей заради власного спокою. І ми цього не маємо робити», — наголосив глави МЗС Польщі.

Він зауважив, що партнери не повинні жертвувати Україною. Також він додав, що «коли жінку ґвалтують, то не час казати їй: не розпалюй конфлікт», а потрібно їй допомогти.

— Отже, що відбувається на окупованих територіях з українськими людьми: їх силоміць русифікують, катують, викрадають їхніх дітей. Це жертви, які стосуються українців, а не нас. Отже, лише Україна може ухвалювати рішення (щодо переговорів з Росією — прим.), — заначив Радослав Сікорський.

Він також закликав усіх присутніх на Українському сніданку в Давосі робити так, як роблять в Польщі — купувати автомобілі для ЗСУ.

— Я звертаюся до всіх тут: якщо у вас є зайві 10 тисяч доларів, і ви хочете допомогти, купуючи пікап, то це буде доставлено просто на лінію фронту тим, кому це потрібно. Я знаю чоловіка, який вже доставив так 200 автомобілів, я тричі брав участь в таких поїздках. Це дуже значний внесок, який цінують на лінії фронту, — додав глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, в Центрі протидії дезінформації заявили, що «сигнали» Володимира Путіна про нібито готовність до переговорів з Україною, зокрема, можуть бути для того, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі українській армії від Заходу.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті патовою і заявив, що Україна не буде вести переговори з Росією.