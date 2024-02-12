На Миколаївщині зафіксовано пташиний грип. Фото з фотостоку Depositphotos.

У Баштанському районі Миколаївщини зафіксували новий спалах пташиного грипу. Ряд сіл у зоні нагляду.

Про це повідомляють у Держпродспоживслужбі Миколаївської обалсті.

Нагадаємо, що на початку лютого на узбережжі річки Інгул біля села Софіївка Баштанського району знайшли 3 труби лебедів. Дослідження показали, що вони були хворі пташиним грипом.

Цього разу пташиний грип типу А виявили під час дослідження трупів домашніх гусей з села Кавказ Баштанського району.

«Територію підсобного некомерційного господарства, села Кавказ, Баштанського району, Миколаївської області оголошено неблагополучною (епізоотичний осередок) по високопатогенному грипу птиці і встановлено карантин з 7 лютого», — зазначили у Держпродспоживслужбі.

Було встановлено захисну зону радіусом три кілометри від епізоотичного осередку, до якої включено населені пункти села Кавказ, Новоросійське.

Також встановлено зону нагляду радіусом 10 кілометрів від епізоотичного осередку, в яку ввійшли села: Червоний Яр, Лепетиха, Веселе, Новогригорівка, Біла Криниця, Велике Артакове, Мурахівка, Калинівка та селище Березнегувате. Крім того у цю зону увійшли села Херсонської області: Токареве, Запоріжжія, Давидів Брід.

Нагадаємо, що у Первомайську на Миколаївщині оголосили неблагополучну ситуацію через спалах сказу у тварин та ввели карантинні обмеження.