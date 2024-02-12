У Миколаєві каналізаційними стоками затопило укриття. Фотo: контакт-центр Миколаївської міськради

У Миколаєві на Проспекті Героїв України, 87В каналізаційними стоками затопило підвал, який документально є укриттям.

З такою заявою мешканка будинку Ганна Коробанкіна звернулася до контакт-центру Миколаївської міськради.

«Підвал нашого будинку в жахливому стані, по документах він затверджений як бомбоховище. Зараз війна, якщо обстріл, не дай Боже, куди ховатися?», — йдеться у зверненні.

В керуючій компанії «Місто для людей» прокоментували ситуації. Там зазначили, що така ситуація скалался через порушення мешканцями умов експлуатації каналізації.

«Фахівці компанії прочистили засмічення каналізаційного випуску. З нього витягнули лушпиння картоплі, борщ, вінегрет, лапшу, ганчірку, пісок для котячих туалетів та вологі серветки», — зазначили в компанії.

Список укриттів у Миколаєві. Фото: контакт-центр Миколаївської міськради Список укриттів у Миколаєві. Фото: контакт-центр Миколаївської міськради

Там наголосили, що систему каналізації в будинку необхідно замінити, однак для цього мешканці мають погасити заборгованість протягом 5 років.

«Щодо заміни каналізаційної мережі, то компанія розглядає її заміну за міською програмою співфінансування, проте позитивне рішення залежить від співвласників, які мають погасити наявну заборгованість. У 2019 році був зменшений тариф, а борг з того часу зростає», — йдеться у коментарі.

У відповідь на коментар компанії, мешканці інших будинків, якими також опікується «Місто для людей» просять компанію дозволити розірвати з ними договір.

«Допоможіть нам розірвати з вами договір. За час нашої співпраці для нашого будинку вами не було зроблено нічого. Все вирішувалося чи самими мешканцям, чи при співпраці з місцевими депутатами. Єдине, що «Місто для людей робить» — це активно бореться з боржниками! Нічого дивного, що заборгованість зростає. Мешканці стільки часу не бачать від вас допомоги, адже тарифи у вас далеко не малі. За що платити ???», — прокоментувала відповідь компанії Світлана Смірнова.

Нагадаємо, раніше мешканці Миколаєва поскаржилися на занедбаний стан каналізаційної труби на вулиці Генерала Карпенко 35. 3 вересня у підвалі будинку прорвало трубу та згодом вона згнила і відпала. Однак, ЖЕК «Ліски-М» ігнорують всі звернення місцевих мешканців.

Також у миколаєві власники приватних гаражів по вулиці Госпітальній скаржаться на регулярний витік нечистот з переповнених люків. Кожного дня близько 9 ранку з люків на території гаражів йде викид води з нечистотами та засобами жіночої гігієни з Міської лікарні № 1, яка розташована неподалік.

Крім того, нещодавно жителі мікрорайону Тернівка поскаржилися на асенізаторські автомобілі, які зливають нечистоти в посадках та каналізаційних люках, замість офіційно відведених для цього місць.

Раніше, у Новому Бузі місцеві мешканці обурилися бездіяльності влади та комунального підприємства «Добробут», які досі не визначили офіційне місце скидання нечистот. Місцеві помічали, як асенізаторські автомобілі зливають смердючі відходи у люк непрацюючої каналізаційної мережі неподалік міської ради.

Раніше у «Миколаївводоканалі» поскаржилися, що містяни викидають в унітази те, що повинно бути у смітнику.

Також повідомлялося, що в центрі Миколаєва робітники кафе зливала нечистоти у дощову каналізацію.