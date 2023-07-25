У Новому Бузі місцеві мешканці обурилися бездіяльності влади та комунального підприємства «Добробут», які досі не визначили офіційне місце скидання нечистот. Місцеві помічали, як асенізаторські автомобілі зливають смердючі відходи у люк непрацюючої каналізаційної мережі неподалік міської ради.

У Facebook-групі «На часі» Юрій Сільвестров повідомив, що у місті вже багато років не вирішується питання вивозу нечистот. За його словами, у Новобу Бузі немає офіційно визначеного місця для їх зливання.

Щоб прояснити ситуацію він звернувся з запитом до комунального підприємства Новобузької міської ради «Добробут». Проте там відмовились приймати документ і в усній формі пообіцяли сприяти вирішенню питання.

— В КП звернення не прийняли, але розмова з директором КП Новобузької міської ради «Добробут» відбулася. Алла Пелепюк-Матвійчук повідомила, що готова сісти за стіл переговорів з усіма, хто працює по викачці і вивозу нечистот, щоб визначитися з місцем зливу. Що вона готова до співпраці в цьому напрямку. З чого я зрозумів, що офіційного санкціонованого місця зливу нечистот на території Новобузькоі ОТГ в даний період немає. Та чекаємо відповіді від міської ради, — зазначив місцевий мешканець.

Юрій Сільвестров зазначив, що у місті працюють п’ять асенізаторських автомобілів. Крім місцевої каналізації, вони вивозять нечистоти прямо у місцевий ставок.

— Дивує те що за скільки років «владарювання» різних «мерів», а пан Лагодієнко, напевно, найбільше при владі і до сих пір немає місця для зливу нечистот, крім як в ставок, який знаходиться майже в центрі міста. Про яку тоді вбиральню можна говорити? Чи не є це бездіяльністю міського голови і навіть попередників, — додав Юрій Сільвестров.

Нагадаємо, що у Новобузькій громаді люди об’єдналися в ініціативну групу «На часі» та готують позов до суду про визнання бездіяльності мера Максима Лагодієнка.

Раніше у «Миколаївводоканалі» поскаржилися, що містяни викидають в унітази те, що повинно бути у смітнику.

Також повідомлялося, що в центрі Миколаєва робітники кафе зливала нечистоти у дощову каналізацію.