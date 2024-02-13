Виставка-прилаштування тварин у Миколаєві. Фото Миколаївської міськради.

Миколаївців запрошують на виставку-прилаштування собак та котів, яка відбудеться 18 лютого.

Про це повідомляють у Миколаївській міській раді.

Організовує виставку комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Захід заплановано на неділю, 18 лютого. Початок о 12:00.

«Приходьте у Каштановий сквер та обирайте чотирилапого друга», — закликають містян у міськраді.

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у місті часто. Так, 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів. Крім того, 24 грудня 2023 року, новий дім знайшли для 16 песиків.

Нагадаємо, що за даними миколаївського «Центру захисту тварин», з початку року по листопад прилаштовано 436 тварин підібраних з вулиць