Міністерство охорони здоров’я спільно з «Укрпоштою» запускає сервіс замовлення та доставки лікарських засобів по всій Україні.
Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі телемаратону «Єдині новини».
Він зазначив, що необхідні препарати можна буде замовити онлайн або телефоном. Далі вони прибудуть у найближче до клієнта поштове відділення, або ж листоноша донесе їх до помешкання замовника.
«Так ми розв’яжемо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні», — заявив Віктор Ляшко.
Раніше повідомлялося, що мобільні аптеки зможуть функціонувати на прифронтових територіях, де наразі зруйновано медичну інфраструктуру.
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Міністерство охорони здоров’я спільно з «Укрпоштою» запускає сервіс замовлення та доставки лікарських засобів по всій Україні.
Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі телемаратону «Єдині новини».
Він зазначив, що необхідні препарати можна буде замовити онлайн або телефоном. Далі вони прибудуть у найближче до клієнта поштове відділення, або ж листоноша донесе їх до помешкання замовника.
«Так ми розв’яжемо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні», — заявив Віктор Ляшко.
Раніше повідомлялося, що мобільні аптеки зможуть функціонувати на прифронтових територіях, де наразі зруйновано медичну інфраструктуру.