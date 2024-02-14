«Укрпошта» доставлятиме ліки по всій Україні. Фото: cybernesco/Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я спільно з «Укрпоштою» запускає сервіс замовлення та доставки лікарських засобів по всій Україні.

Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі телемаратону «Єдині новини».

Він зазначив, що необхідні препарати можна буде замовити онлайн або телефоном. Далі вони прибудуть у найближче до клієнта поштове відділення, або ж листоноша донесе їх до помешкання замовника.

«Так ми розв’яжемо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні», — заявив Віктор Ляшко.

Раніше повідомлялося, що мобільні аптеки зможуть функціонувати на прифронтових територіях, де наразі зруйновано медичну інфраструктуру.