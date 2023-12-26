Мобільні аптеки зможуть функціонувати на прифронтових територіях, де наразі зруйновано медичну інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

«У разі запровадження мобільних аптек вони зможуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Також такі аптеки працюватимуть, зокрема, на прифронтових територіях, де наразі суттєво зруйнована медична й аптечна інфраструктура», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що було розглянуто питання отримання АТ «Укрпошта» ліцензії на реалізацію медичних препаратів. Адже право створювати подібні мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств.

«Надання поштовому оператору такого права зможе розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року», — зазначили у міністерстві.

У випадку реалізації цієї ініціативи планується:

Відкриття ліцензованих складів на ключових сортувальних об’єктах Укрпошти (Київ, Львів, Харків, Одеса, Хмельницький), що дасть змогу забезпечити доставку ліків до будь-якого населеного пункту країни вже наступного дня.

Забезпечення запасу 10 тисяч найменувань лікарських засобів.

Інтеграція з програмою «Доступні ліки».

Як відомо, у мобільних аптечних пунктах діятимуть аналогічні правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Усі рецептурні препарати видаватимуться виключно за рецептом.

Нагадаємо, що МОЗ збільшила на 60 днів термін дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт.