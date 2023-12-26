Мобільні аптеки зможуть функціонувати на прифронтових територіях, де наразі зруйновано медичну інфраструктуру.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
«У разі запровадження мобільних аптек вони зможуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Також такі аптеки працюватимуть, зокрема, на прифронтових територіях, де наразі суттєво зруйнована медична й аптечна інфраструктура», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що було розглянуто питання отримання АТ «Укрпошта» ліцензії на реалізацію медичних препаратів. Адже право створювати подібні мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств.
«Надання поштовому оператору такого права зможе розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року», — зазначили у міністерстві.
У випадку реалізації цієї ініціативи планується:
Як відомо, у мобільних аптечних пунктах діятимуть аналогічні правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Усі рецептурні препарати видаватимуться виключно за рецептом.
Нагадаємо, що МОЗ збільшила на 60 днів термін дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт.
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Мобільні аптеки зможуть функціонувати на прифронтових територіях, де наразі зруйновано медичну інфраструктуру.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
«У разі запровадження мобільних аптек вони зможуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Також такі аптеки працюватимуть, зокрема, на прифронтових територіях, де наразі суттєво зруйнована медична й аптечна інфраструктура», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що було розглянуто питання отримання АТ «Укрпошта» ліцензії на реалізацію медичних препаратів. Адже право створювати подібні мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств.
«Надання поштовому оператору такого права зможе розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року», — зазначили у міністерстві.
У випадку реалізації цієї ініціативи планується:
Як відомо, у мобільних аптечних пунктах діятимуть аналогічні правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Усі рецептурні препарати видаватимуться виключно за рецептом.
Нагадаємо, що МОЗ збільшила на 60 днів термін дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт.